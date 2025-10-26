Donald Trump a dansat în aeroportul din Kuala Lumpur, pe muzica unei formaţii tradiţionale. Imaginile au devenit virale

Liderul american a dansat la sosirea pe aeroportul din Kuala Lumpur, în Malaysia. Sursa foto: captură video X/B7frankH

Preşedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a dansat duminică în aeroportul din Kuala Lumpur, alături de lideri din Malaezia, pe melodia unei formaţii tradiţionale. Imaginile cu dansul liderului de la Casa Albă au devenit virale. Donald Trump se află într-o vizită de o zi în capitala Malaeziei pentru un summit al Asociaţiei Naţiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN).

În vârstă de 79 de ani, preşedintele american a fost întâmpinat astăzi de prim-ministrul Malaeziei, Anwar Ibrahim, şi de un grup de dansatori tradiţionali la sosirea lui pe aeroportul din Kuala Lumpur.

La un moment dat, Donald Trump a plecat de pe covorul roşu întins pe aeroportul din Kuala Lumpur şi s-a îndreptat spre membrii formaţiei tradiţionale, cucerit parcă de muzica acestora. Aşa cum se poate vedea pe filmarea de mai jos, liderul de la Casa Albă a început să se mişte pe ritmul piesei.

#BREAKING ?❗????

President Trump was seen dancing with Prime Minister Anwar Ibrahim during his visit to Malaysia.



Trump is so respected they have a MASSIVE group of dancers waiting for him at the airport in Malaysia



Plus the red carpet and a bunch of Americans flags!



This is… pic.twitter.com/Vr2VPfYjGp — Frankie™️? (@B7frankH) October 26, 2025

Vizita în Malaezia reprezintă prima etapă a călătoriei lui Donald Trump în Asia. El a participat la summitul ASEAN – al Națiunilor din Asia de Sud-Est, o reuniune pe care a ignorat-o în repetate rânduri în timpul primului său mandat, în cadrul căruia a co-semnat un acord de încetare a focului între Cambodgia şi Thailanda.

#BREAKING ?❗????

President Trump was seen dancing with Prime Minister Anwar Ibrahim during his visit to Malaysia.



Trump is so respected they have a MASSIVE group of dancers waiting for him at the airport in Malaysia



Plus the red carpet and a bunch of Americans flags!



This is… pic.twitter.com/Vr2VPfYjGp — Frankie™️? (@B7frankH) October 26, 2025

Ulterior, Donald Trump se va deplasa în Japonia şi Coreea de Sud. Președintele SUA a fost întâmpinat de prim-ministrul malaysian Anwar Ibrahim şi de un grup de dansatori tradiţionali la sosirea sa pe aeroportul din Kuala Lumpur.

Donald Trump a semnat cu Malaezia un acord privind mineralele rare

Preşedintele american a semnat duminică, la Kuala Lumpur, un acord cu Malaezia pentru securizarea accesului Statelor Unite la mineralele rare ale acestei ţări asiatice, în contextul în care China a anunţat recent restricţii la exportul acestor resurse esenţiale în economia modernă, transmite AFP.

"Malaezia s-a angajat să garanteze să nu fie impusă nicio restricţie la vânzarea de metale rare companiilor americane", a declarat Casa Albă, într-un comunicat comun cu guvernul de la Kuala Lumpur.

Acordul comercial a fost semnat de Donald Trump şi de prim-ministrul malaezian Anwar Ibrahim, cu ocazia prezenţei preşedintelui american pentru summitul ASEAN (Asociaţia Naţiunilor din Asia de Sud-Est), înaintea unei întâlniri cu preşedintele chinez Xi Jinping joi.

Prin acest acord, Malaezia se angajează să 'se abţină de la a interzice sau a impune cote la exporturile de minerale critice spre Statele Unite', în timp ce Washingtonul a acceptat oficializarea unei taxe vamale de 19% la produsele malaeziene.

De asemenea, Kuala Lumpur promite să accelereze dezvoltarea sectorului său de minerale critice în parteneriat cu companii americane, în special prin prelungirea licenţelor de exploatare pentru a creşte capacităţile de producţie.

Malaezia a declarat în 2023 că deţine circa 16,2 milioane de tone de rezerve neexploatate de minerale rare.

La 1 ianuarie 2024 a intrat un vigoare un moratoriu naţional asupra exporturilor acestor resurse, pentru a încuraja transformarea lor pe piaţa internă.

"Trăim într-o lume în care deţinerea acestor minerale critice este esenţială pentru producţia, tehnologia şi economia noastre", a declarat reprezentantul american pentru comerţ, Jamieson Greer, cu ocazia semnării acordului, subliniind că 'este crucial să cooperăm ca parteneri voluntari spre a garanta fluiditatea lanţurilor noastre de aprovizionare'.

China, deţinătoare în prezent al unui cvasi-monopol al producerii acestor minerale, a anunţat la începutul lunii noi restricţii la exportul de tehnologii în domeniu, accentuând tensiunile comerciale ajunse la cote înalte după revenirea lui Trump la Casa Albă.

Duminică, Donald Trump a anunţat de asemenea că a semnat un protocol de acord neconstrângător cu Thailanda ce prevede măsuri vizând creşterea cooperării în comerţul cu minerale rare.