SUA sunt în pragul unui „shutdown” guvernamental. Trump și democrații nu se pot înțelege, iar guvernul ar putea „paraliza” de mâine

Statele Unite se îndreaptă direct spre shutdown guvernamental, a afirmat, luni, vicepreşedintele JD Vance, la finalul unei întâlniri la Casa Albă între liderii republicani şi democraţi care nu a făcut decât să confirme impasul din negocieri înainte de termenul limită de marţi seară pentru un nou buget, relatează AFP, citată de Agerpres.

„Vin aici să spună: «Dacă nu ne daţi tot ce vrem, vom închide statul»”, a declarat vicepreşedintele SUA despre cei doi lideri ai democraţilor din Congres, Chuck Schumer şi Hakeem Jeffries, primiţi de preşedintele Donald Trump după-amiază.

„Credem că este grotesc, credem că este total inacceptabil”, a insistat Vance, adăugând că democraţii pun „o armă la tâmplă poporului american” cu poziţiile lor.

Înainte de aceasta, liderul minorităţii democrate din Camera Reprezentanţilor, Hakeem Jeffries, declarase că rămân „neînțelegeri considerabile şi semnificative” între cele două tabere pentru a evita o paralizie a statului federal.

Deoarece la miezul nopţii de marţi spre miercuri, fără adoptarea unui buget măcar temporar, Statele Unite se vor afla într-o situaţie „shutdown”, ceea ce va duce la închiderea majorităţii serviciilor federale. Sute de mii de funcţionari publici vor fi în şomaj tehnic, traficul aerian ar putea fi afectat, iar plata multor beneficii sociale ar urma să fie grav perturbată.

O situaţie foarte nepopulară, aşadar, pe care atât democraţii, cât şi republicanii încearcă în mod tradiţional să o evite, dând vina pe tabăra rivală. Acest lucru este cu atât mai presant, având în vedere alegerile intermediare din noiembrie 2026, când majoritatea prezidenţială din Congres va fi pusă sub semnul întrebării. Cu câteva ore înainte de termenul limită, însă, fiecare parte rămâne în tranşee.

Pe de o parte, republicanii propun o prelungire a bugetului actual până la sfârşitul lunii noiembrie. De cealaltă parte, democraţii vor să restabilească sute de miliarde de dolari din cheltuielile pentru sănătate, în special în programul de asigurări de sănătate Obamacare pentru muncitori, pe care administraţia Trump a prevăzut să îl elimine cu „Big Beautiful Bill” adoptată în iulie.

Deşi republicanii deţin majoritatea în ambele camere ale Congresului, regulile Senatului impun ca un proiect de lege bugetar să fie adoptat cu o majoritate de 60 din 100, necesitând şapte voturi democrate.

„Nu vom susţine un proiect de lege susţinut de republicani care continuă să distrugă sistemul de sănătate al americanilor obişnuiţi. Punct”, a declarat Hakeem Jeffries după întâlnirea sa cu Donald Trump. Dar Casa Albă pare să nu fie dispusă să cedeze teren în faţa opoziţiei.

Chiar înainte de întâlnire, Donald Trump îi criticase pe democraţi, spunând că „ar trebui să facă nişte lucruri, pentru că ideile lor nu sunt foarte bune”.

Şi, în încercarea de a-i forţa să dea înapoi, directorul de buget al Casei Albe, Russell Vought, a ameninţat, recent, că va face permanentă reducerea numărului de funcţionari publici care vor fi concediaţi în timpul „shutdown”-ului.

Hakeem Jeffries a spus apoi despre Russell Vought că este un „politician malefic” şi a declarat pe Twitter: „Nu ne vom lăsa intimidaţi”.

În martie, atunci când ameninţarea unui „shutdown” era deja la orizont, republicanii au refuzat să se angajeze în dialog cu privire la reducerile bugetare masive şi la concedierile a mii de funcţionari publici.

Zece senatori democraţi, inclusiv Chuck Schumer, au decis atunci, călcându-şi pe inimă, să voteze pentru textul republicanilor pentru a evita o închidere a guvernului federal. Decizia lor a provocat vie agitaţie în tabăra democrată, mulţi activişti şi susţinători acuzându-i că se înclină în faţa lui Donald Trump şi a agendei sale radicale.

De data aceasta, senatorul democrat pare hotărât să se angajeze într-o confruntare cu preşedintele republican.