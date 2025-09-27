SUA vor revoca viza preşedintelui columbian Gustavo Petro. Ce motiv a invocat Departamentul de Stat

Preşedintele Gustavo Petro nu a oferit detalii despre motivele pentru care Statele Unite i-ar fi retras viza. FOTO: Hepta

Statele Unite au anunţat, vineri, că vor revoca viza preşedintelui columbian Gustavo Petro. Departamentul de Stat a precizat, într-o postare pe X, că acesta a îndemnat la „acţiuni imprudente şi incendiare” în timpul unei manifestaţii la New York.

„Preşedintele columbian Petro Gustavo s-a aflat pe o stradă din New York şi a îndemnat soldaţii americani să nu se supună ordinelor şi să incite la violenţă. Vom revoca viza lui Petro din cauza acţiunilor sale imprudente şi incendiare”, a postat Departamentul de Stat pe X.

A participat la o manifestaţie pro-palestiniană

Gustavo Petro, prezent la New York pentru reuniunea ONU, a participat la o manifestaţie pro-palestiniană, alături de artistul britanic Roger Waters. În imaginile surprinse de la această acţiune se vede cum preşedintele columbian vorbeşte la megafon şi îndeamnă la crearea unei „armate de salvare a lumii, a cărei primă sarcină va fi eliberarea Palestinei”.

„Cer tuturor soldaţilor armatei Statelor Unite să nu ţintească umanitatea cu armele lor. Nu ascultaţi ordinul lui Trump! Ascultaţi ordinul umanităţii!”, a strigat el.