Suedia trimite avioane Gripen și o navă de război ca să apere Finlanda de Rusia

Pe lângă avioanele de vânătoare și navele dotate cu capacități de luptă împotriva dronelor, Suedia ar putea contribui și cu sisteme terestre antidronă. sursa foto: Getty

Armata suedeză va participa la supravegherea și protejarea teritoriului Finlandei cu avioane de vânătoare Gripen și o corvetă, cel puțin până la sfârșitul lui 2026, au anunțat, vineri, forțele de apărare finlandeze, scrie Reuters.

„Echipamentul suedez întărește în special supravegherea aeriană, eliberând resursele proprii ale Forțelor de Apărare finlandeze pentru respingerea încălcărilor și a incidentelor, la nevoie”, se arată într-un comunicat al armatei finlandeze.

Cele două țări vecine, cei mai noi doi membri ai NATO, au deja o strânsă cooperare bilaterală în domeniul apărării. Finlanda are o graniță estică cu Rusia lungă de 1.340 de kilometri (833 de mile).

„Suedia a răspuns unei solicitări din partea Finlandei de a-și întări apărarea aeriană, din cauza deteriorării situației de securitate”, a declarat pentru Reuters ministrul suedez al Apărării, Pal Jonson, adăugând că, potrivit acordului, forțele armate suedeze pot ajuta Finlanda, dacă este necesar, să respingă încălcările teritoriului finlandez.

Pe lângă avioanele de vânătoare și navele dotate cu capacități de luptă împotriva dronelor, Suedia ar putea contribui și cu sisteme terestre antidronă, a spus el.

Dronele militare care pătrund în spațiul aerian al Finlandei, Estoniei, Letoniei și Lituaniei alimentează temerile că războiul din Ucraina se extinde spre granițele nordice ale NATO cu Rusia. Pe măsură ce Ucraina își intensifică atacurile asupra porturilor petroliere rusești de la Marea Baltică, unele dintre dronele sale și-au ratat țintele și au dus la avertismente de securitate în țările vecine.

Compania suedeză SAAB, producătoarea avioanelor Gripen, a anunțat separat vineri că a câștigat o comandă de 1,2 miliarde de coroane (aproximativ 108 milioane de euro) din partea Finlandei pentru sistemul său portabil de rachete antiaeriene RBS 70 NG.