„Superputerea” energetică a Europei anunță că redeschide trei zăcăminte de gaze: „Vom dezvolta, nu desființa”

„Superputerea” energetică a Europei, Norvegia, a anunțat că va redeschide trei zăcăminte de gaze până la sfârșitul anului 2028, la aproape trei decenii de la închiderea lor. În ciuda avertismentelor agenției de mediu și a criticilor activiștilor de mediu, precum și ale unor politicieni, ministrul Energiei a anunțat că producția offshore de gaze și petrol a Norvegiei va fi extinsă pentru a continua să producă 2 milioane de barili de petrol pe zi. „Lumea și Europa vor avea nevoie de petrol și gaze pentru deceniile următoare”, a spus ministrul, potrivit The Guardian.

Trei câmpuri de gaze din largul coastei sudice a țării vor fi redeschise până la sfârșitul anului 2028 pentru a acoperi deficitul provocat de impactul războiului din Ucraina și de perturbările aprovizionării din Orientul Mijlociu, a anunțat săptămâna aceasta ministrul Terje Aasland.

Decizia va contribui la menținerea producției de gaze și petrol la aproximativ nivelul din 2025, stabil aproape 20 de ani, și la păstrarea acesteia, în linii mari, la același nivel pentru restul acestui deceniu.

Norvegia își extinde producția de petrol și gaze

Norvegia are 97 de câmpuri petroliere offshore, dintre care trei au început producția anul trecut, iar Direcția Norvegiană Offshore estimează „100 și chiar mai multe” în următorii doi ani, producând în continuare cel puțin nivelul actual de 2 milioane de barili de petrol pe zi.

Marea Barents, în extremul nord, reprezintă noua frontieră pentru petrol și gaze. De asemenea, Norvegia ia în calcul să exploateze și mineralele de pe fundul mării între nordul Norvegiei și Groenlanda, după ce studiile inițiale realizate de Direcția Norvegiană Offshore au indicat potențialul zonei.

„Producția offshore a Norvegiei joacă un rol important în asigurarea securității energetice a Europei”, spune Aasland. „Lumea și Europa vor avea nevoie de petrol și gaze pentru deceniile următoare și este esențial ca Norvegia să continue dezvoltarea platoului său continental pentru a rămâne un furnizor de încredere și pe termen lung … și pentru a menține un nivel ridicat al activităților de explorare.”

Sectorul generează o bogăție uriașă pentru Norvegia, însă decizia din această săptămână de a redeschide zăcămintele de gaze Albuskjell, Vest Ekofisk și Tommeliten Gamma din Marea Nordului, închise în 1998, a atras critici dure din anumite cercuri.

Aceasta contrazice recomandările agenției de mediu a țării, iar Partidul Socialist de Stânga a acuzat guvernul de „greenwashing”.

Lars Haltbrekken, vicepreședinte și purtător de cuvânt pe probleme de mediu al partidului, spune: „Guvernul ignoră din nou în mod flagrant recomandările de mediu venite chiar de la propriii săi experți. Toate discuțiile despre extracția responsabilă a petrolului sunt doar prostii. Este greenwashing de la un capăt la altul, iar zone naturale vulnerabile și importante sunt puse în pericol în deplină cunoștință de cauză.”

Compania energetică norvegiană Equinor (fosta Statoil), în care statul deține 67%, afirmă că depune „un efort major” pentru a-și menține nivelul producției din 2020 de 1,2 milioane de barili pe zi până în 2035. Participația statului norvegian ar urma să aducă aproximativ 2 miliarde de lire sterline dividende în acest an.

„Este foarte important pentru valoarea de piață a companiei să mențină producția acum la un nivel mai ridicat decât în 2001 – da, atunci aveam o producție mai mică decât acum”, a spus Ola Morten Aanestad de la Equinor.

Pentru a opri orice declin, el a spus că Equinor s-a angajat să investească anual 6 miliarde de dolari (4,4 miliarde de lire sterline) până în 2035 – „mai multe foraje … multe noi dezvoltări, mai multe conducte … poate câmpuri mai mici dezvoltate, dar tot importante.”

„Avem o responsabilitate”

Aasland, cel mai longeviv ministru al petrolului din Norvegia, fost electrician și lider sindical în vârstă de 61 de ani, a spus că Norvegia „are o responsabilitate”.

„În Europa, înainte de războiul din Ucraina, se vorbea mult despre cum să renunțăm la petrolul și gazele de pe platoul nostru continental … acum mă întreabă în fiecare zi: 'puteți livra mai mult petrol și gaz?' Vorbim despre securitatea energetică a Europei și trebuie să creștem investițiile. Avem o responsabilitate. Direcția noastră este foarte clară.”

Aasland subliniază și importanța siguranței locurilor de muncă pentru cei 210.000 de oameni angajați în industria energetică din Norvegia. „Este foarte important ca ei să se trezească dimineața știind că au un loc de muncă sigur în viitor.”

Aanestad spune că nivelul constant al taxării companiilor petroliere și de gaze din Norvegia a făcut țara atractivă pentru investitori.

„Avem un nivel de taxare de 78% încă din anii 1970. O taxă mare, știu, dar investitorii știu la ce să se aștepte; este predictibil”, spune el. Această taxă reprezintă un pilon principal al fondului suveran al Norvegiei, în valoare de 1,5 trilioane de lire sterline, care îi permite să mențină un excedent bugetar considerabil.

Terje Sørenes, economist-șef la Direcția Norvegiană Offshore, spune că obiectivul este prelungirea producției cât mai mult posibil și creșterea producției, care în prezent furnizează gaze pentru o treime din consumul Europei. Pentru moment, superputerea energetică a Europei prioritizează tot mai multe foraje și producție offshore până în anii 2030 și chiar dincolo de aceștia.