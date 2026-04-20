Surpriză uriașă în raportul FMI. Moldova va fi țara cu cea mai rapidă creștere a PIB-ului pe cap de locuitor între 2026 și 2030

Publicat la 17:41 20 Apr 2026

Republica Moldova conduce topul mondial al țărilor cu cea mai rapidă creștere a PIB-ului pe cap de locuitor între 2026 și 2030, pe baza estimărilor FMI, prezentate de Visual Capitalist.

În viziunea FMI, Republica Moldova este țara din lume cu cea mai rapidă creștere a PIB-ului pe cap de locuitor între 2026 și 2030, cu un avans de 53%. Țara este urmată de Guyana și Turkmenistan, potrivit proiecțiilor care iau în calcul creșterea veniturilor și expansiunea economică.

PIB-ul pe cap de locuitor este unul dintre cei mai utilizați indicatori ai nivelului de trai, arătând câtă producție economică revine fiecărui locuitor.

Topul dominat de economiile emergente

Mai multe economii emergente domină clasamentul creșterii procentuale, condus de Moldova, Guyana și Turkmenistan. Acest clasament nu vizează însă câștigurile absolute. Cu toate acestea, Islanda, Guyana și Lituania apar în ambele clasamente, atât cel care vizează procentul creșterii, cât și câștigurile absolute, combinând creșterea rapidă cu creșteri mari ale venitului pe cap de locuitor.

Guyana se remarcă în special datorită sectorului său petrolier în creștere rapidă, care a contribuit la transformarea țării într-una dintre economiile cu cea mai rapidă creștere din lume, precizează Visual Capitalist.

Mai multe economii europene apar în top 25, în special în Europa de Est și de Sud-Est. Țări precum Serbia, Albania, Bulgaria, Polonia, Lituania și Estonia se numără printre cele cu cea mai rapidă creștere.

Multe dintre aceste economii beneficiază de o integrare mai profundă în Uniunea Europeană, de creșterea investițiilor și de modernizarea economică continuă, potrivit analizei.

În timp ce piețele emergente domină clasamentul procentual al creșterii, economiile mai bogate conduc atunci când se măsoară creșterea absolută a venitului pe persoană.

Se preconizează că țări precum Liechtenstein, Islanda, Irlanda și Qatar vor adăuga zeci de mii de dolari la PIB-ul pe cap de locuitor între 2026 și 2030.

