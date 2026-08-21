Suspect arestat în România într-un caz de asasinate pregătite în Germania la comanda Rusiei. Arme ascunse au fost găsite lângă Berlin

Aceste arme au fost depuse pentru agenţi însărcinaţi de Kremlin cu efectuarea de "operaţiuni cinetice". FOTO: Profimedia Images

Autorităţile de securitate din Germania au descoperit anul trecut pistoale ascunse într-o pădure din apropierea Berlinului şi cred că armele urmau să fie folosite pentru a comite asasinate în numele serviciilor secrete ruseşti, un suspect fiind arestat în România, au relatat vineri Sueddeutsche Zeitung și agențiile internaționale de presă, citate de Agerpres.



Relatarea ziarului german, publicată vineri în comun cu posturile de televiziune NDR şi WDR, a citat surse nespecificate care au declarat că un suspect a fost arestat în România anul trecut. Acesta ar fi fost responsabil de amenajarea depozitului de arme.

Datorită unor informaţii, poliţia a fost alertată vara trecută despre acest depozit amenajat profesionist, unde se aflau două pistoale, în zona de graniţă a capitalei cu regiunea Brandenburg.



Procuratura Federală investighează cazul, suspectând planificarea unui act grav de violenţă care reprezenta o ameninţare la adresa statului, conform relatării.



Ziarul a precizat că serviciul de informaţii interne al Germaniei, care a avertizat asupra unui risc crescut de sabotaj sau tentative de asasinat din partea Rusiei, este convins că cei care au creat ascunzătoarea au acţionat la ordinele serviciilor secrete ruseşti.



Aceste arme au fost depuse pentru agenţi însărcinaţi de Kremlin cu efectuarea de "operaţiuni cinetice", ceea ce înseamnă în special atacuri, conform relatărilor din presă.



Printre potenţialele ţinte se numărau directori din industria de apărare, figuri ale opoziţiei în exil şi susţinători ai Ucrainei, au relatat media.



Procuratura Federală şi serviciul de informaţii interne din Germania au refuzat să comenteze.



Germania avertizează cu regularitate cu privire la ameninţarea reprezentată de Rusia pe teritoriul său, care se manifestă prin operaţiuni de spionaj, sabotaj şi destabilizare.



Aceste operaţiuni s-au intensificat de la începutul războiului din Ucraina, Berlinul fiind principalul susţinător militar al Kievului.