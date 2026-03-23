Sute de benzinării din Australia au rămas fără benzină și motorină. Guvernul a semnat un acord de aprovizionare cu Singapore

Sute de benzinării din Australia au rămas fără combustibili din cauza situației din Orientul Mijlociu, iar guvernul federal a semnat un acord cu Singapore, una dintre cele mai mari surse de petrol rafinat ale țării, pentru a menține aprovizionarea cu motorină și benzină, scrie The Guardian.

Îngrijorările se extind acum la aprovizionarea cu îngrășăminte și alte substanțe chimice, punând și mai multă presiune asupra guvernului în ceea ce privește utilizarea exporturilor de cărbune și gaze din străinătate, în încercarea de a gestiona criza.

Ministrul energiei, Chris Bowen, a declarat luni parlamentului federal că 109 benzinării din Victoria au rămas fără cel puțin un tip de benzină, că există 47 de benzinării în Queensland fără motorină și 32 fără benzină fără plumb, dar și că 37 de benzinării din New South Wales au rămas fără benzină.

Premierul statului New South Wales, Chris Minns, declarase anterior că 105 benzinării din statul său nu aveau motorină.

Bowen nu a oferit statistici pentru Australia de Vest, Teritoriul de Nord, Australia de Sud sau Tasmania. De asemenea, a refuzat să spună exact când a aflat guvernul că șase transporturi de petrol nu au ajuns în Australia, fapt pe care l-a dezvăluit duminică, spunând doar că a fost un „proces iterativ” și că nu au fost toate anulate în aceeași zi.

Bowen a reiterat că orice măsuri privind raționalizarea combustibilului nu reprezintă o perspectivă imediată, dar a precizat că departamentul său a întreprins o „planificare prudentă pentru situații de urgență” și că „puteri semnificative” în acest sens au fost delegate și guvernelor statale.

„Aceasta indică faptul că reținerea publică, campaniile de informare publică și solicitarea oamenilor de a economisi combustibil ar fi primul pas și că abia după aceea ar fi luate în considerare orice alte acțiuni. Am spus clar ieri că cred că suntem departe de asta”, a declarat Bowen în fața parlamentului.

Surse guvernamentale au declarat că puterile guvernului statal vor fi activate înainte ca puterea federală să declare o urgență națională legată de combustibil.

Anthony Albanese a emis o declarație comună cu prim-ministrul singaporez, Lawrence Wong, reafirmând că cele două națiuni vor continua comerțul cu energie.

Singapore este una dintre principalele surse de petrol importate în Australia. Experții în energie au manifestat o îngrijorare tot mai mare că națiunile vor începe să păstreze petrolul pentru consumul intern în loc să exporte cantitățile obișnuite, în urma unei declarații a Malaeziei de săptămâna trecută, conform căreia guvernul țării „va prioritiza propriile nevoi”.

Declarația Australia-Singapore prevedea că cele două țări „vor sprijini fluxul de bunuri esențiale, inclusiv uleiuri petroliere, cum ar fi motorina și gazele naturale lichefiate, între cele două țări și se vor notifica și consulta reciproc cu privire la orice perturbări cu ramificații asupra comerțului cu energie”.

„Facem apel la alți parteneri comerciali să ni se alăture pentru a asigura menținerea deschisă a lanțurilor globale de aprovizionare cu energie, în beneficiul securității și prosperității popoarelor noastre”, se mai arată în declarație.

Surse guvernamentale au spus că Australia va încerca să utilizeze „pârghia” principalelor noastre exporturi de gaze naturale și cărbune pentru a asigura continuarea importurilor de petrol. Australia este unul dintre cei mai mari exportatori de gaze din lume și, deși este în desfășurare o discuție separată despre potențialul de a institui o nouă taxă pe profiturile din gaze, guvernul încearcă să utilizeze exporturile de gaze ca monedă de schimb pentru a bloca importurile de petrol.

Liderul echipei Nationals, Matt Canavan, a declarat că exporturile australiene de combustibili fosili ar trebui să contribuie la asigurarea continuității aprovizionării cu petrol.

„Este singura modalitate, acel cărbune și gaze, prin care vom putea continua să ne livrăm combustibilul și îngrășămintele în țara noastră. Suntem în poziția foarte norocoasă că țările din care importăm o mare parte din alimentele și îngrășămintele noastre sunt și țări care depind de cărbunele și gazele noastre. Așadar, ar trebui să subliniem acest aspect”, a spus Canavan.

Purtătorul de cuvânt din umbră pentru resurse, Susan McDonald, ar fi declarat pentru ziarele Nine că „dacă nu putem deschide rapid strâmtorile, atunci va fi necesară ridicarea sancțiunilor asupra îngrășămintelor produse în Rusia”, notează The Guardian.

Cu toate acestea, Canavan nu a aprobat sugestiile, spunând că există „o mulțime de opțiuni disponibile înainte de a fi nevoiți să ajungem neapărat la asta”.

„Nu vreau să ne văd, totuși, făcând ceva care să slăbească sprijinul nostru pentru Ucraina și opoziția față de invazia ilegală de acolo. Așa că haideți să epuizăm mai întâi toate celelalte opțiuni”, a spus el.

Guvernul are o politică de lungă durată de a nu comenta public posibilele măsuri de sancțiuni, dar se înțelege că nu există mișcări iminente de modificare a regimului de sancțiuni al Australiei.