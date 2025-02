Sute de femei au fost violate și arse de vii în orașul din care au fugit mercenarii români

Sute de femei au fost violate și arse de vii în orașul Goma din Republica Democratică Congo, de unde au fost alungați mercenarii români ai lui Horațiu Potra, săptămâna trecută. Atrocitățile au fost comise în timpul haosului rezultat din preluarea controlului asupra orașului de către gruparea insurecționistă M23, relatează The Guardian.

Femeile, prizoniere în închisoarea Munzenze din Goma, au fost atacate în timpul unei evadări în masă, conform unui oficial al ONU.

Adjuncta șefului forțelor ONU de menținere a păcii din Goma, Vivian van de Perre, a declarat că după ce mai multe mii de deținuți bărbați au reușit să evadeze din închisoare, aripa penitenciarului care găzduia femeile deținute a fost incendiată.

Imaginile, publicate la puțin timp după ce gruparea M23, susținută de Rwanda, a preluat controlul asupra orașului Goma, arată clădirea închisorii înconjurată de fum negru care se ridică spre cer. Totul a avut loc în data de 27 ianuarie.

Deși detaliile legate de incident sunt puține, atrocitățile comise par să fie cele mai groaznice din perioada de conflict recentă din estul DRC.

Din cauza restricțiilor impuse de M23, reprezentanții ONU nu au reușit să meargă la clădirea închisorii pentru a investiga ce s-a întâmplat, iar identitatea atacatorilor rămâne neclară.

Marți, au apărut primele informații – peste 2.000 de cadavre urmează să fie îngropate în Goma, după ce M23 a preluat controlul.

Van de Perre, aflată în Goma împreună cu alte mii de trupe de menținere a păcii, a declarat: „A fost o evadare în masă a peste 4.000 de prizonieri. Câteva sute de femei se aflau în închisoare. Au fost toate violate și apoi incendiate. Toate au murit”.

Mass jailbreak reported at Munzenze prison in Goma, eastern DRC, on Monday morning as M23 rebel group fighters moved into the city.



The prison which holds approximately 3,000 inmates was reportedly set ablaze as fleeing prisoners were seen in the surrounding streets. pic.twitter.com/Vms5v3NdXS