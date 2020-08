Sute de mii de oameni au ieșit pe străzile din Belarus și cer demisia președintelui Lukașenko

Protestul la care participă un număr uriaș de oameni poartă numele "Marșul Libertății" și este cea mai mare mobilizare antiregim de la alegerile prezidențiale organizate în urmă cu o săptămână.

După ce Lukașenko (președinte de 26 de ani al Belarusului) a câștigat, din nou, alegerile cu peste 80% din voturi, mii de oameni au ieșit în stradă pentru a protesta și pentru a acuza fraudarea alegerilor.

Protestele au fost reprimate violent și s-au soldat cu morți, sute de răniți și mii de persoane reținute sau arestate.

Lidera Opoziției și contracandidata lui Lukașenko, Svetlana Tihanovskaia, refugiată între timp în Lituania, le-a cerut oamenilor să manifesteze pașnic.

