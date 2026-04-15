Sute de zboruri ar putea fi anulate în următoarele săptămâni. Impactul ar fi major în statele europene dependente de turismul estival

1 minut de citit Publicat la 10:48 15 Apr 2026 Modificat la 10:48 15 Apr 2026

Turiștii își reprogramează vacanțele din cauza războiului din Iran. FOTO: Getty Images

Experții economici avertizează că sute de zboruri ar putea fi anulate în Europa, în această vară, dacă blocada din Strâmtoarea Ormuz continuă. Potrivit Asociaţiei Internaţionale a Transportului Aerian (IATA), deja preţul combustibilului pentru avioane a crescut cu 103% într-o singură lună.

Prețul petrolului a crescut semnificativ după ce Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz, în contextul războiului cu Statele Unite și Israel.

Strâmtoarea Ormuz este un punct strategic vital pentru comerțul mondial și securitatea energetică globală, fiind considerată cea mai importantă rută de export de petrol din lume.

Claudio Galimberti, economist-şef la Rystad Energy, a declarat pentru CNBC că situaţia companiilor aeriene depinde în mare măsură de cantitatea de petrol care va mai tranzita strâmtoarea.

„Situaţia ar putea deveni sistemică în următoarele trei-patru săptămâni, ceea ce ar putea duce la reduceri severe ale zborurilor în Europa începând chiar din lunile mai şi iunie”, a declarat acesta, potrivit sursei citate.

Mai multe state europene depind în mare măsură de turismul estival

Potrivit experților, industria aviatică europeană s-ar putea confrunta cu o penurie „sistemică” de combustibil în următoarele săptămâni, dacă blocada din Strâmtoarea Ormuz continuă, iar asta ar putea duce la anularea a sute de zboruri.

Rico Luman, economist senior la ING, susține că există deja numeroase semnale privind o posibilă penurie în săptămânile următoare dacă aprovizionarea nu se reia.

„Vedem deja nave care s-au oprit, ceea ce înseamnă că livrările din Orientul Mijlociu s-au întrerupt şi trebuie găsite surse alternative”, a declarat Rico Luman.

Mai multe state europene depind în mare măsură de turismul estival, iar orice perturbare a transportului aerian are un impact major asupra economiei.

Transportul aerian anual generează aproximativ 851 de miliarde de euro și susține circa 14 milioane de locuri de muncă în Europa.

Experții atrag atenția că problema nu este una locală, ci globală. Asia, puternic dependentă de livrările de combustibil din Orientul Mijlociu, resimte deja efectele. Țări precum Vietnam și Thailanda se confruntă cu restricții în transportul aerian, iar impactul începe să se resimtă și în Europa.

Chiar dacă prețurile au coborât sub 100 de dolari pe baril, acestea rămân mult peste nivelul de aproximativ 73 de dolari înregistrat înainte de izbucnirea conflictului din 28 februarie.