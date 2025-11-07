Antena 3 CNN Externe Sute de zboruri din SUA sunt anulate vineri pe măsură ce continuă cel mai mare shutdown guvernamental

Sute de zboruri din SUA sunt anulate vineri pe măsură ce continuă cel mai mare shutdown guvernamental

1 minut de citit Publicat la 08:47 07 Noi 2025 Modificat la 09:18 07 Noi 2025
poza in care apar mai multe persoane intr-un aeroport din SUA
40 de aeroporturi din SUA vor avea numeroase zboruri anulate. Sursa foto: Getty Images

Milioane de americani care urmează să călătorească cu avionul luna aceasta s-ar putea trezi cu planurile date peste cap cu doar câteva săptămâni înainte de sezonul aglomerat al sărbătorilor dacă cea mai lungă închidere a guvernului SUA se prelungește, a relatat CNN. Iar de vineri, au fost anulate sute de zboruri din Statele Unite ale Americii din cauza shutdown-ului guvernamental.

Începând de vineri, Administrația Trump va reduce numărul de zboruri pe 40 de aeroporturi din întreaga țară cu 4%, crescând gradual reducerea până la 10% până vinerea viitoare dacă shutdown-ul guvernamental continuă, potrivit unui ordin de urgență al Administrației Federale a Aviației.

Mai multe companii aeriene importante au anulat preventiv sute de zboruri programate vineri, dar şi în weekend. Anulările vor afecta companiile aeriene în acelaşi fel ca o zi aglomerată cu vreme rea, a declarat un oficial al unui operator aerian pentru jurnaliştii de la CNN. Spre deosebire de o furtună, însă, aceste anulări vor fi răspândite în mai multe oraşe, nu doar într-o zonă geografică.

Care sunt cele 40 de aeroporturi care vor pierde zboruri?

Reducerea zborurilor va fi limitată la 40 de "pieţe de trafic cu volum ridicat", a declarat administratorul Administrației Federale a Aviației (FAA), Bryan Bedford. Ulterior, acesta a mai spus: "Le vom cere companiilor aeriene să colaboreze cu noi pentru a-şi reduce programele".

Lista aeroporturilor menţionate în ordinul FAA emis joi include cele trei importante din New York City - New York LaGuardia, New York John F. Kennedy International şi Newark Liberty International. Alte aeroporturi afectate din nord-est sunt Boston Logan International, Philadelphia International şi Teterboro din New Jersey.

Aeroporturile din alte regiuni care vor avea reduceri începând de vineri sunt:

În Midwest: Indianapolis International, Chicago Midway International, Chicago O’Hare International, Cincinnati/Northern Kentucky International, Detroit Metropolitan Wayne County, Louisville International şi Minneapolis-St. Paul International.

În Sud: Charlotte Douglas International, Dallas Love Field, Dallas-Fort Worth International, Fort Lauderdale-Hollywood International, Hartsfield-Jackson Atlanta International, Houston Hobby, George Bush Houston Intercontinental, Memphis International, Orlando International, Miami International şi Tampa International.

În zona DC: Baltimore/Washington International, Washington Dulles International şi Ronald Reagan Washington National.

În Vest: Denver International, Las Vegas McCarran International, Los Angeles International, Oakland International, Ontario International, Portland International, Phoenix Sky Harbor International, San Diego International, Seattle/Tacoma International, San Francisco International şi Salt Lake City International.

În Hawaii şi Alaska: Anchorage International şi Honolulu International.

Multe alte aeroporturi ar putea fi afectate, întrucât zborurile din principalele oraşe unde Administrația Federală a Aviației face reduceri sunt către aeroporturi mai mici.

 

zboruri anulate Shutdown shutdown guvernamental SUA administratia Trump aeroporturi

