Sute de zboruri din SUA sunt anulate vineri pe măsură ce continuă cel mai mare shutdown guvernamental

1 minut de citit Publicat la 08:47 07 Noi 2025 Modificat la 09:18 07 Noi 2025

40 de aeroporturi din SUA vor avea numeroase zboruri anulate. Sursa foto: Getty Images

Milioane de americani care urmează să călătorească cu avionul luna aceasta s-ar putea trezi cu planurile date peste cap cu doar câteva săptămâni înainte de sezonul aglomerat al sărbătorilor dacă cea mai lungă închidere a guvernului SUA se prelungește, a relatat CNN. Iar de vineri, au fost anulate sute de zboruri din Statele Unite ale Americii din cauza shutdown-ului guvernamental.

Începând de vineri, Administrația Trump va reduce numărul de zboruri pe 40 de aeroporturi din întreaga țară cu 4%, crescând gradual reducerea până la 10% până vinerea viitoare dacă shutdown-ul guvernamental continuă, potrivit unui ordin de urgență al Administrației Federale a Aviației.

Mai multe companii aeriene importante au anulat preventiv sute de zboruri programate vineri, dar şi în weekend. Anulările vor afecta companiile aeriene în acelaşi fel ca o zi aglomerată cu vreme rea, a declarat un oficial al unui operator aerian pentru jurnaliştii de la CNN. Spre deosebire de o furtună, însă, aceste anulări vor fi răspândite în mai multe oraşe, nu doar într-o zonă geografică.

Care sunt cele 40 de aeroporturi care vor pierde zboruri?

Reducerea zborurilor va fi limitată la 40 de "pieţe de trafic cu volum ridicat", a declarat administratorul Administrației Federale a Aviației (FAA), Bryan Bedford. Ulterior, acesta a mai spus: "Le vom cere companiilor aeriene să colaboreze cu noi pentru a-şi reduce programele".

Lista aeroporturilor menţionate în ordinul FAA emis joi include cele trei importante din New York City - New York LaGuardia, New York John F. Kennedy International şi Newark Liberty International. Alte aeroporturi afectate din nord-est sunt Boston Logan International, Philadelphia International şi Teterboro din New Jersey.

Aeroporturile din alte regiuni care vor avea reduceri începând de vineri sunt:

În Midwest: Indianapolis International, Chicago Midway International, Chicago O’Hare International, Cincinnati/Northern Kentucky International, Detroit Metropolitan Wayne County, Louisville International şi Minneapolis-St. Paul International.

În Sud: Charlotte Douglas International, Dallas Love Field, Dallas-Fort Worth International, Fort Lauderdale-Hollywood International, Hartsfield-Jackson Atlanta International, Houston Hobby, George Bush Houston Intercontinental, Memphis International, Orlando International, Miami International şi Tampa International.

În zona DC: Baltimore/Washington International, Washington Dulles International şi Ronald Reagan Washington National.

În Vest: Denver International, Las Vegas McCarran International, Los Angeles International, Oakland International, Ontario International, Portland International, Phoenix Sky Harbor International, San Diego International, Seattle/Tacoma International, San Francisco International şi Salt Lake City International.

În Hawaii şi Alaska: Anchorage International şi Honolulu International.

Multe alte aeroporturi ar putea fi afectate, întrucât zborurile din principalele oraşe unde Administrația Federală a Aviației face reduceri sunt către aeroporturi mai mici.