"Shutdown"-ul guvernamental din SUA: Administraţia Trump a început concedierile. Minorităţile din Senat acuză un "haos deliberat"

Administrația Trump a anunțat că a început să concedieze angajați federali, în contextul în care "shutdown"-ul guvernamental continuă. "RIF-urile au început", a scris pe X Russell Vought, directorul Biroului de Management și Buget (OMB). Administrația amenințase că va folosi închiderea guvernului drept motiv pentru a emite RIF‑uri ("reducere a forței de muncă") și a concedia mii de angajați federali. Liderul minorității din Senat, Chuck Schumer, democrat, i-a acuzat pe Trump și Vought că au provocat "haos deliberat", scrie BBC News.

Un purtător de cuvânt al OMB a confirmat că reducerile au început și sunt "substanțiale", dar nu a precizat numărul exact al angajaților care vor fi concediați. Un departament al Securității Interne a confirmat pentru BBC că va emite reduceri de efective la Agenția pentru Securitatea Cibernetică și Infrastructură.

"Angajații Departamentului de Sănătate și Resurse Umane din mai multe divizii au primit notificări de reducere a efectivelor ca o consecință directă a închiderii guvernului condus de democrați", a declarat Andrew Nixon, purtătorul de cuvânt al agenției, într-un comunicat.

De asemenea, se așteaptă concedieri la Departamentul Trezoreriei, a relatat CBS News, partener BBC pentru US News.

Sindicatul Federației Americane a Angajaților Guvernamentali (AFGE) a condamnat concedierile planificate și a cerut încetarea restricțiilor de circulație. Sindicatul a anunțat, tot pe X, că va intenta un proces.

"Este rușinos că administrația Trump a folosit închiderea guvernului ca pretext pentru a concedia ilegal mii de angajați care furnizează servicii esențiale comunităților din întreaga țară", a declarat Everett Kelley, președintele AFGE, într‑un comunicat.

"Funcționarii federali s-au săturat să fie folosiți drept pioni pentru câștigurile politice și personale ale liderilor aleși și nealeși. Este timpul ca Congresul să-și facă treaba și să negocieze imediat încetarea acestei închideri", a subliniat el.

Închiderea guvernului SUA a început acum 10 zile, după ce parlamentarii nu au reușit să ajungă la un acord privind o măsură de finanțare care să mențină guvernul deschis.

"Au așteptat 10 zile. La un moment dat, va trebui să ia unele dintre aceste decizii și să stabilească priorități pentru investițiile pe care le vor face atunci când guvernul va fi închis", a declarat senatorul republican John Thune reporterilor, referindu-se la Casa Albă.

Guvernul s-a închis pe 1 octombrie, după ce democrații și republicanii nu au reușit să cadă de acord asupra unui proiect de lege de cheltuieli care ar fi redeschis guvernul. Democrații au refuzat să voteze, susținând că acesta trebuie să includă un acord pentru prelungirea creditelor fiscale care expiră și care reduc costurile la asigurările de sănătate pentru milioane de americani.

De asemenea, democrații doresc anularea reducerilor bugetare implementate de Trump la Medicaid, care oferă asistență medicală persoanelor cu venituri mici și celor în vârstă.

Republicanii i-au acuzat pe democrați că au întrerupt inutil activitatea guvernului și au învinovățit forțarea acestei situații pentru perturbări majore ale serviciilor federale.

O închidere presupune că angajații federali "neesențiali" sunt plasați în concediu fără plată. În prezent, aceasta afectează aproximativ 40 % din forța de muncă federală — circa 750.000 de persoane.

Angajații aflați în șomaj tehnic ar trebui, prin lege, să primească salariile restante atunci când guvernul reia activitatea, dar administrația Trump a sugerat că acest lucru s-ar putea să nu se întâmple.

Reducerea semnificativă a forței de muncă federale a fost o prioritate pe termen lung pentru Vought. Atât președintele, cât și responsabilul său pentru buget au declarat public că vor profita de închiderea guvernului pentru a face renunțări de personal.

Pe 2 octombrie, Donald Trump a postat pe Truth Social că s-a întâlnit cu Vought "pentru a stabili care dintre numeroasele agenții ale democraților, majoritatea fiind o înșelătorie politică, vor fi reduse și dacă aceste reduceri vor fi temporare sau permanente".

Înainte de închidere, Biroul Bugetar al Casei Albe (OMB) a emis o notă către agențiile federale, solicitându-le să pregătească planuri de reducere de personal, a relatat Politico.

Memorandumul preciza că agențiile trebuie să ia în considerare angajații sau programele ale căror finanțări ar înceta odată cu închiderea guvernului sau care "nu ar fi în acord cu prioritățile președintelui".

Administrația Trump a implementat deja reduceri majore ale forței de muncă federale de la începutul anului, prin concedieri, demisii, concedii administrative și programe de răscumpărare de personal. Parteneriatul pentru Serviciul Public, un grup bipartizan care studiază guvernul federal, a estimat că până la 23 septembrie forța de muncă federală a fost redusă cu aproximativ 200.000 de angajați.