Tablourile create de un câine ”neînțeles”, care încearcă să-și găsească o casă, vor fi vândute pe internet

Șapte tablouri vor fi scoase la licitație pentru a strânge fonduri pentru Bristol Animal Rescue Centre, care se îngrijește de creatorul canin din august 2021.

”Lui Banksy îi place foarte mult să creeze operele de artă, este o activitate extraordinară de îmbogățire pentru el. Este un câine neînțeles, cu mult potențial”, a spus managerul adăpostului, Jodie Hayward.

Povestea câinelui cu înclinații artistice a făcut înconjurul lumii. Personalul de acolo speră că licitația îl va ajuta să-și găsească un cămin.

”Echipele de știri de la tabloidele naționale din Marea Britanie, precum și jurnaliştii din Germania, Republica Cehă, Rusia și Emiratele Arabe Unite au relatat povestea lui”, a spus managerul de comunicații al centrului, Gina Jones, scrie BBC.

”Banksy a avut un început dur în viață, care a trecut deja între câteva case și acum caută o casă permanentă, unde să se stabilească și oameni răbdători. Suntem siguri că va aduce multă bucurie familiei potrivite”, a povestit un angajat al centrului.

Cele șapte picturi: Fata cu cercelul minge de tenis,Good Panda, Treats Are In The Air, Câine și pisică, Panda Neon, Ziua Adopției (Dreaming Of) și DB Original, vor fi listate pe pagina de Facebook a centrului timp de o săptămână. Toți banii strânși vor fi folosiți pentru a ajuta, vindeca și adăposti animalele vulnerabile aflate în grija Bristol Animal Rescue Centre.

Centrul de salvare a animalelor din Bristol (Bristol A.R.C.) are grijă de animalele de companie și animalele sălbatice din oraș din 1887. Organizația de caritate estimează că adăpostește peste 14.000 de animale vulnerabile în fiecare an.