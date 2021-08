Talibanii au instituit stare de asediu într-o regiune din Afganistan, în urma protestelor pentru libertate

„Steagul nostru, identitatea noastră”, au strigat la Kabul o mulțime de bărbați și femei care fluturau steaguri naționale negre, roșii și verzi, a arătat un videoclip postat pe rețelele sociale, în ziua în care Afganistanul sărbătorește independența față de controlul britanic, obținută în 1919.

Un martor a raportat împușcături în apropierea mitingului, conform Reuters.

Manifestanții au scandat „Dumnezeu este cel mai mare”. La unele proteste din alte părți, mass-media a raportat că oameni au dărâmat steagul alb al talibanilor.

Independence day protest in #kabul. Women and girls, men and boys screaming LONG LIVE #Afghanistan OUR NATIONAL FLAG IS OUR IDENTITY! They marched past #Taliban with some Talibs screaming back at protestors, waving their guns at them but finally the protestors passed. pic.twitter.com/yutJcmstAP