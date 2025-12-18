Protest la Cotroceni. Oamenii sunt nemulțumiți de austeritate și îi cer lui Nicușor Dan să medieze conflictul social cu Guvernul

FOTO Agerpres

Revolta față de măsurile de austeritate ajunge la Palatul Cotroceni, unde mii de oameni ies în stradă pentru a protesta față de înghețarea salariilor și tăierile anunțate de Guvern. Sindicatele îi cer președintelui Nicușor Dan să intervină urgent și să medieze conflictul social, însă șeful statului este plecat în deplasare externă.

Sindicaliștii cer dialog transparent cu preşedintele şi instituţiile statului, dar și creșterea salariului minim, în contextul în care nivelul de trai din România scade alarmant.

”Confederaţia Naţională Sindicală „Cartel Alfa", Confederaţia Naţională a Sindicatelor Libere din România- Frăţia, Confederaţia Sindicatelor Democratice din România (CSDR) şi Confederaţia Sindicală Naţională Meridian anunţă organizarea unei manifestaţii publice mâine, 18.12.2025, în intervalul 11:00–13:00, în Piaţa Leu. Această manifestaţie are ca scop solicitarea implicării Preşedinţiei României în medierea conflictului social major existent între confederaţiile sindicale şi Guvernul României, în contextul degradării accelerate a condiţiilor de muncă şi de trai pentru milioane de cetăţeni”, transmit sindicaliştii.

Aceştia solicită preşedintelui: declanşarea imediată a procedurii constituţionale de mediere, conform art. 80 alin. (2) din Constituţie şi stabilirea unui cadru oficial de dialog real între preşedintele României, Guvern şi confederaţiile sindicale reprezentative.

Revendicările prioritare sunt: creşterea salariului minim garantat în plată, în conformitate cu standardele europene; protejarea puterii reale de cumpărare a lucrătorilor; asigurarea unor condiţii decente de muncă în sectoarele public şi privat.

”Vom ieşi în stradă pentru a transmite că nu mai acceptăm lipsa de dialog, austeritatea impusă fără consultare şi dispreţul faţă de munca cinstită. Dorim soluţii concrete, juste şi imediate, prin mecanismele constituţionale prevăzute de lege”, spun sindicaliştii.