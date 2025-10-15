Țara care rămâne fără soare: Cum schimbă aerul murdar vremea și viața de zi cu zi

Poluare severă în India. Foto: Getty Images

India pierde din lumină. Un nou studiu realizat de șase oameni de știință indieni arată că, în ultimele trei decenii, numărul orelor de soare - perioada în care lumina directă a soarelui ajunge la suprafața Pământului - a scăzut constant în cea mai mare parte a țării. Cauza: norii, particulele de aerosoli și schimbările locale de vreme, scrie BBC.

Analiza, bazată pe date din 20 de stații meteorologice din perioada 1988–2018, arată o scădere constantă a numărului de ore de soare la nivel național, cu o ușoară excepție sezonieră în nord-estul țării. Studiul, publicat în revista Scientific Reports din portofoliul Nature, arată că cele mai mari scăderi anuale s-au înregistrat în regiunile nordice, în special la Amritsar și Kolkata, precum și de-a lungul lanțului himalayan și pe coasta de vest, în special în zona Mumbaiului.

Toate cele nouă regiuni geografice ale Indiei au înregistrat o reducere anuală a orelor de soare, deși ritmul a variat de la o zonă la alta. Analizele lunare au arătat o creștere a luminozității între octombrie și mai, urmată de scăderi abrupte între iunie și iulie în șase dintre cele nouă regiuni.

Acest tipar sezonier se suprapune peste o problemă mult mai veche și mai gravă: criza poluării aerului din India, care a început în anii ’90 și a transformat țara într-una dintre cele mai poluate din lume. Urbanizarea rapidă, expansiunea industrială și schimbările în folosirea terenurilor au dus la o creștere a consumului de combustibili fosili, a emisiilor auto și a arderilor de biomasă. Toate acestea au trimis în atmosferă cantități uriașe de aerosoli, care estompează razele soarelui.

Iarna, smogul, inversiunile termice și arderea culturilor agricole în Câmpia Indo-Gangetică creează aerosoli care împrăștie lumina și reduc orele efective de soare. Aceste particule minuscule, solide sau lichide, provenite din praf, gaze de eșapament sau arderea recoltelor, rămân suficient timp în atmosferă pentru a afecta lumina solară, clima și sănătatea.

În lunile iunie-iulie, norii musonici acoperă mare parte din India, reducând brusc lumina solară, chiar dacă nivelul de aerosoli este mai mic decât iarna.

Oamenii de știință avertizează că orele mai multe de soare din octombrie până în mai nu înseamnă neapărat un aer mai curat, ci doar un cer mai puțin înnorat. În lunile de iarnă, lumina devine difuză și mai slabă, dar instrumentele meteorologice o înregistrează tot ca „ore de soare”.

„Am descoperit că scăderea numărului de ore de soare este legată de norii care persistă mai mult fără să aducă ploaie, blocând lumina solară. Acești nori de lungă durată se formează indirect din cauza aerosolilor, care modifică vremea și clima”, explică Manoj Kumar Srivastava, profesor de geofizică la Universitatea Hindu Banaras și coautor al studiului.

Potrivit lui Sachchida Nand Tripathi, specialist în știința atmosferei la Institutul Indian de Tehnologie din Kanpur, aerosolii au redus lumina solară care ajunge la sol în India cu aproximativ 13%, iar norii au provocat o scădere suplimentară de 31-44% a radiației solare de la suprafață între 1993 și 2022.

Aceste schimbări au implicații serioase pentru agricultură, viața de zi cu zi și ambițiile Indiei în domeniul energiei solare, dar pot ajuta și la identificarea regiunilor unde panourile solare ar putea fi cele mai eficiente.

În prezent, energia solară reprezintă aproximativ 47% din capacitatea totală de energie regenerabilă a Indiei. Guvernul susține că este pe drumul cel bun pentru a atinge 500 GW de energie verde până în 2030, dintre care peste 100 GW provin deja din surse solare (începând cu 2025). Totuși, diminuarea luminii solare ar putea pune în pericol aceste planuri.

Profesorul Tripathi avertizează că poluarea aerului agravează problema: reduce randamentul panourilor solare cu 12-41%, în funcție de tipul de tehnologie fotovoltaică, și provoacă pierderi economice estimate între 245 și 835 de milioane de dolari anual. Pe de altă parte, studiile arată că un aer mai curat ar putea crește producția anuală de energie solară cu 6-28 terawați-oră, suficient pentru a alimenta milioane de locuințe timp de un an.

Și agricultura e afectată

Dar efectele poluării nu se opresc la energie: și agricultura are de suferit. În regiunile cele mai poluate, recoltele de orez și grâu pot fi afectate cu 36-50% pierderi, potrivit estimărilor profesorului Tripathi.

India nu este singura țară care pierde din lumină. În întreaga lume, poluarea aerului și schimbările climatice au întunecat cerul.

Un studiu publicat în Atmospheric Chemistry and Physics arată că Europa a pierdut o parte din lumina solară la sol între 1970 și 2009 din cauza poluării industriale. În Germania, orele de soare au scăzut cu aproximativ 11% între 1951 și 1980, pe fondul emisiilor masive și formării suplimentare de nori.

Odată cu adoptarea unor legi mai stricte privind calitatea aerului în anii ’90, lumina solară a început să revină treptat pe continent.

China a trecut printr-o experiență similară: din anii ’60 până în 2000, orele de soare au scăzut semnificativ, în principal din cauza aerosolilor generați de industrializarea accelerată. Nivelul de lumină varia între orașe, în funcție de gradul de poluare.

Vestea bună este că, la nivel global, Pământul primește din nou mai multă lumină solară din anii ’80 încoace - un fenomen numit „luminozitate globală” (global brightening) -, datorat scăderii poluării atmosferice și schimbărilor în formarea norilor.

Vestea proastă: țările foarte poluate, precum India, nu beneficiază de această revenire a luminii. Dacă soarele continuă să se ascundă după smog, India riscă să funcționeze pe întuneric și să-și piardă nu doar cerul albastru, ci și viitorul energetic.