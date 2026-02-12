Țara din Europa care votează să limiteze prin Constituție numărul de locuitori: "Cel mult 10 milioane"

2 minute de citit Publicat la 18:35 12 Feb 2026 Modificat la 18:35 12 Feb 2026

Referendumul constituțional de limitare a populației rezidente a fost convocat la inițiativa unui partid de extremă dreapta. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Un referendum care urmărește să înscrie în Constituție faptul că populația țării va fi limitată la 10 milioane până în 2050 este organizat în Elveția anul acesta, pe 14 iulie, conform unei decizii a guvernului, relatează Agerpres.

Inițiativa a fost lansată de Partidul Poporului Elveţian (SVP, extrema dreaptă), cea mai mare formațiune din Parlament, și reflectă îngrijorările larg răspândite cu privire la imigraţia ridicată.

Pe de altă parte, un astfel de demers riscă să lipsească ţara de o parte a forței de muncă şi să zguduie din temelii relaţiile sale cu Uniunea Europeană.

Ce vrea extrema dreaptă elvețiană să introducă în Constituție

Concret, propunerea SVP presupune ca în Constituția elvețiană să se înscrie prevederea conform căreia populaţia rezidentă permanentă a ţării nu trebuie să depăşească 10 milioane de locuitori înainte de anul 2050.

În anii următori, plafonul ar fi urma să fie ajustat anual de guvern, pentru a ţine cont de eventualul excedent de naşteri.

Sub sloganul "Păstrăm ceea ce iubim", susţinătorii iniţiativei vor să limiteze posibilităţile ca solicitanţii de azil şi familiile acestora să se instaleze permanent în Elveţia, în condițiile în care populaţia depăşeşte 9,5 milioane de persoane înainte de 2050.

"În acest caz, guvernul va trebui să renegocieze acordurile internaţionale care favorizează creşterea populaţiei", se arată în inițiativa SVP.

Extrema dreaptă elvețiană vrea să oblige guvernul să denunțe un acord cu UE

Potrivit inițiatorilor, dacă plafonul de 10 milioane este depăşit în mod permanent, autorităţile de stat vor trebui să ia toate măsurile disponibile pentru respectarea limitei.

Este inclusă explicit denunţarea unui acord-cheie cu UE privind libera circulaţie a persoanelor.

Populaţia Elveţiei a crescut rapid, de la 7 milioane la mijlocul anilor '90, la peste 9 milioane în prezent, provocând îngrijorări legate de infrastructura suprasolicitată, chiriile prea mari şi salariile sub presiune.

În vreme ce guvernul, majoritatea celorlalte partide politice şi asociaţiile patronale se opun propunerii SVP, două sondaje publicate anul trecut au arătat că aceasta are o importantă aderență populară.

Într-un sondaj din noiembrie, 48% dintre respondenţi s-au declarat în favoarea proiectului extremei drepte, 41% împotrivă şi 11% au menționat că sunt indecişi.

Într-un alt sondaj, realizat în vara anului trecut, 48% dintre persoanele chestionate au răspuns cu "da" sau "probabil da" inițiativei SVP, în timp ce 45% au spus "nu" sau "probabil nu".

Elveția a adoptat în trecut o propunere de limitare a imigrației, dar nu a implementat-o complet

Firma de cercetări Sotomo, care a întreprins sondajul la comanda Federaţiei sindicatelor elveţiene, a concluzionat la acea vreme că există o bună şansă ca limita de populaţie de 10 milioane de locuitori să fie aprobată la nivel constituțional.

În 2014, o propunere similară de limitare strictă a imigraţiei a fost aprobată prin vot popular, dar nu a fost niciodată deplin implementată.

Din perspectiva Consiliului Federal (guvernul elvețian, n.r.), limitarea prin Constituție a populației rezidente ar începe să pună în pericol prosperitatea ţării şi să tensioneze relaţiile cu UE cu mult înaintea anului 2050.