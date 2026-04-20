Țara europeană cu a doua cea mai mare producție de petrol, după Rusia, ar mai avea combustibil pentru doar 20 de zile

Țara europeană cu a doua cea mai mare producție de petrol, după Rusia, ar mai avea combustibil pentru doar 20 de zile. Foto: Getty Images

Norvegia, unul dintre cei mai mari furnizori de energie din Europa, are rezerve de combustibil care ar putea ajunge doar pentru 20 de zile, ceea ce a determinat Guvernul să ia în considerare munca la distanță, deoarece tulburările din Orientul Mijlociu perturbă aprovizionarea globală cu energie, notează TVP World.

Blocarea traficului prin Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime din lume, care transportă în mod normal aproximativ 20% din petrolul global, a scos în evidență lipsa infrastructurii Norvegiei pentru combustibili rafinați.

Căile navigabile din Golful Persic au devenit un punct de criză geopolitică după ce Iranul a restricționat transportul maritim ca răspuns la atacurile americane și israeliene de la sfârșitul lunii februarie, declanșând o creștere bruscă a prețurilor la energie.

Prim-ministrul norvegian Jonas Gahr Støre a declarat că guvernul său ia în considerare acum implementarea pe scară largă a muncii la distanță pentru a reduce cererea de combustibil. El a recunoscut că strategia țării s-a bazat pe presupuneri eronate.

„Ca țară producătoare de resurse, ne-am bazat pe producția continuă și pe proximitatea propriilor rafinării”, a spus el, adăugând că în perioadele mai stabile acest lucru a fost considerat suficient, permițând Norvegiei să mențină stocuri relativ scăzute.

Aprovizionează Europa, dar are lipsuri pe plan intern

Rezervele Norvegiei acoperă doar 20 de zile de cerere - mult sub cele ale țărilor vecine, Suedia și Finlanda, care își mențin stocurile timp de aproximativ 90 de zile. Deficitul vine în ciuda veniturilor record din exporturi. Conform datelor oficiale, Norvegia a vândut 56,6 milioane de barili de petrol în martie pentru 4,9 miliarde de euro, în timp ce exporturile de gaze au adus 5,9 miliarde de euro, marcând un record istoric.

Situaţia a stârnit critici pe plan intern, pe seama faptului că o țară care ajută la alimentarea unei mari părți a Europei se luptă să își asigure propria aprovizionare cu combustibil.

Norvegia este un furnizor major de energie pentru țări precum Germania, Marea Britanie și Polonia, unde asigură aproximativ o treime din importurile de gaze.