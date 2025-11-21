Țara în care președintele a desființat Ministerul Justiției: "S-a terminat cu vânzarea verdictelor"

Ministerul Justiției din Bolivia a fost desființat de președintele țării. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă foto: Getty Images

Președintele Boliviei, Rodrigo Paz, a desființat Ministerul Justiției din țara sa, după ce a anunțat inițial că îl înlocuiește pe ministrul titular, scrie Agerpres, care citează AFP.

Într-o declarație de la sediul guvernului, Paz a subliniat că își respectă astfel promisiunea făcută în campanie, de a desființa acest minister.

El a acuzat că forțele politice de stânga, care au fost la putere timp de douăzeci de ani, până la învestirea sa pe 8 noiembrie, s-au folosit de instituția respectivă pentru a persecuta opoziția.

"Astăzi mă ţin de cuvânt: s-a terminat cu ministerul persecuţiei, s-a terminat cu ministerul nedreptăţii, s-a terminat cu ministerul care a servit la vânzarea verdictelor", a declarat președintele de centru-dreapta.

Anunţul său a venit la câteva ore după publicarea unui decret prezidențial care anunța înlocuirea ministrului Justiției, Freddy Vidovic, cu un alt politician, Jorge Franz Garcia.

Ministrul Justiției din Bolivia ar fi fost condamnat pentru corupție anterior preluării funcției

Miercuri seară, ministrul bolivian de Interne, Marco Antonio Oviedo, a dezvăluit că Vidovic a fost condamnat la trei ani de închisoare în 2015 şi, prin urmare, nu poate "exercita funcții publice".

Fostul ministru a fost condamnat pentru acte de corupţie menite să avantajeze un om de afaceri peruan, fost consilier al fostului preşedinte al ţării, Ollanta Humala.

Autorităţile boliviene nu au precizat dacă Vidovic şi-a ispăşit pedeapsa.

Acest demnitar a preluat funcția a doua zi după învestirea președintelui Paz și, înainte de a fi numit ministru, a fost avocatul vicepreședintelui Edmand Lara.

Președintele bolivian nu a specificat ce funcţii va îndeplini succesorul lui Vidovic, din moment ce ministerul său a fost desfiinţat, şi nici dacă un alt ministru va prelua responsabilitățile ministrului Justiției.

Acesta era însărcinat în special cu redactarea proiectelor de lege, asigurarea legăturii cu instituțiile legislative, judiciare şi electorale şi, în anumite cazuri, cu asigurarea reprezentării juridice a guvernului.