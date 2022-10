Țara NATO în care au fugit mii de ruși după ce Putin a decretat mobilizarea. "Nu orice rus e un zombi spălat pe creier!"

Mii de ruși au ales să fugă din țară pentru a nu fi nevoiți să lupte și să moară în Ucraina iar între destinațiile vizate se numără și un stat NATO.

Sursa foto: hepta

Este vorba de Turcia, preferată pentru faptul că menține legăturile aeriene cu orașe din Rusia.

Pe teritoriul turc, fugarii sunt întâmpinați de ONG-uri înființate de expaţi ruși, care îi ajută să îşi găsească o locuință şi să se descurce cu birocrația locală.

"Săptămâna trecută a cam schimbat totul pentru mine și pentru sute de mii de oameni care au decis să părăsească Rusia. Motivul principal este evitarea pericolului personal de a fi recrutat în armata rusă. Oamenii care susțin acest război au început să își spună părerea și afirmă că nu înțeleg de ce are loc acest conflict.

Vlogger rus: "Oamenii nu vor să moară într-un război inutil"

Ei au început să spună că nu au vrut să se întâmple asta și, cu siguranță, nu vor să-și piardă prietenii, soții, frații și nu doresc ca ei înșiși să moară în acest război inutil. Și asta nu este doar părerea mea personală, asta aud pe internetul rusesc, asta aud pe grupurile ruse de Telegram", declară vloggerul Niki Proshin.

Un alt rus care a fugit de mobilizare este Maxim Bocearov, un bărbat de 38 de ani, director de vânzări în țara sa.

"Am decis să părăsesc Rusia pentru că nu voi lupta niciodată împotriva Ucrainei, împotriva poporului ucrainean. Aș vrea să spun că în tot acest timp, în toate aceste luni de război, am susținut Ucraina. Am ieșit să protestez la marșuri de la Moscova. Nu am tăcut, am vorbit pe internet. Am vorbit în viața reală.

Maxim, bărbat, 38 de ani: "Nu orice rus e un zombi spălat pe creier"

Am făcut chiar și câteva donații armatei ucrainene, dar această mobilizare a fost ultimul pas pentru mine. Nu voi intra niciodată în război împotriva poporului ucrainean. Vreau să spun poporului ucrainean că nu orice rus este ca un zombi cu creierul spălat", susține bărbatul.

Eva Rapoport, activistă rusă, afirmă, la rândul său, că "nimeni din Rusia" nu vrea să moară pentru Vladimir Putin, în ciuda mesajelor propagandei de stat.

Foto: ruși luați la încorporare în regiunea Moscovei