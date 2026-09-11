Țara unde angajații unui mare fabricant de cipuri din SUA primesc bonus cel puțin 1,7 milioane de dolari în 2026

Dispozitiv cu semiconductori testat în cameră sterilă. Foto: Getty Images

Compania americană Micron Technology a anunțat vineri că angajații săi din Taiwan vor primi, pentru anul fiscal 2026, bonusuri de 35 până la 68 de salarii lunare, cu o compensație minimă în numerar de 1,7 milioane de dolari taiwanezi (echivalentul a circa 54.000 de dolari americani, n.r.), relatează Reuters. Decizia vine în contextul în care producătorul american de cipuri se confruntă cu un conflict sindical în desfășurare.

Micron a precizat că plățile acordate angajaților sunt cele mai consistente de până acum și că peste 60.000 de angajați la nivel global vor primi recompense pentru 2026 „în urma unui an extraordinar pentru companie”.

Anunțul firmei americane vine după ce sindicatele care reprezintă aproximativ două treimi din angajații Micron din Taiwan au comunicat că au un sprijin larg din partea membrilor pentru declanșarea unei greve.

Vineri, sindicatul din Taoyuan a anunțat că nu a ajuns la o înțekegere cu Micron și că solicită în continuare modificări ale sistemului de recompense al companiei, care ar aloca 15% din profitul operațional pentru bonusurile angajaților.

„Dacă societatea nu va răspunde acestor solicitări, sindicatul va continua să se îndrepte către declanșarea unei greve”, se spune într-un comunicat al sindicaliștilor.

Ce spune compania americană de cipuri despre bonusurile pentru lucrătorii din Taiwan

Recompensele anunțate de Micron includ un bonus în numerar de 1 milion de dolari taiwanezi (31.652,58 dolari SUA) pentru toți lucrătorii din Taiwan care s-au angajat înainte de 29 august 2025. Bonusul este aferent anului fiscal 2026, a precizat producătorul american de memorii.

Pentru inginerii aflați la început de carieră, recompensele totale se ridică, în medie, la 3,4 milioane de dolari taiwanezi, inclusiv o compensație în numerar de 2,9 milioane de dolari taiwanezi, restul fiind reprezentat de acțiuni, a menționat compania.

Fiecare angajat va primi, de asemenea, o alocare anuală de acțiuni, a subliniat Micron Technology.

Americanii nu au ajuns la un acord cu sindicatele

Micron are aproximativ 15.000 de angajați în Taiwan, autonomia insulară asiatică găzduind unul dintre cele mai importante centre de producție ale firmei din SUA. Americanii spun că au investit peste 1.600 de miliarde de dolari taiwanezi pe insulă.

Producătorul de memorii încearcă să evite să fie atras într-o criză similară celei cu care s-a confruntat rivalul său sud-coreean Samsung Electronics în luna mai.

La momentul respectiv, o grevă planificată pentru 18 zile, la care urmau să participe până la 48.000 de membri ai sindicatului, a fost anulată după negocieri de ultim moment. Stingerea conflictului a fost posibilă prin încheierea unui acord ce prevede un fond special de bonusuri în valoare de 10,5% din profitul operațional al diviziei de cipuri, condiționat de atingerea unor obiective de profitabilitate.

La acea vreme, perspectiva unei opriri a activității celui mai mare producător de cipuri de memorie din lume a generat îngrijorări cu privire la funcționarea lanțurilor de aprovizionare de profil și la consecințele economice ample în cea de-a patra economie a Asiei.

Sindicatele Micron din Taiwan au estimat anterior că noile mecanisme de împărțire a profitului de la Samsung și SK Hynix au mărit diferența dintre angajații pe care îi reprezintă și colegii lor din Coreea de Sud, în favoarea acestora din urmă.