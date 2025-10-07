„Tata poate totul”. Propagandă deșănțată în grădinițe și școli din toată Rusia de ziua lui Putin

2 minute de citit Publicat la 21:16 07 Oct 2025 Modificat la 21:16 07 Oct 2025

Putin a fost felicitat și de instituțiile educaționale pentru copii din teritoriile ocupate ale Ucrainei. Foto: Imagine cu caracter ilustrativ/ Profimedia Images

Propaganda a fost la cote înalte în grădinițe și școli din toată Rusia cu ocazia zilei de naștere a președintelui rus. Bebeluși, preșcolari și elevi au fost filmați marcând aniversarea lui Vladimir Putin în diferite moduri. Au cântat „Tata este totul”, au scris felicitări, s-au îmbrăcat în haine tradiționale și i-au urat liderului rus „la mulți ani” și „cer senin deasupra capului”. Imaginile spectacolului au fost publicate pe rețeaua socială rusă VKontakte chiar pe conturile oficiale ale grădinițelor și școlilor unde au avut loc festivitățile, relatează The Moscow Times.

În imaginile publicate pe rețeaua socială rusă VKontakte, copiii sunt îmbrăcați festiv, flutură steaguri sau țin poze cu liderul rus și îi urează „la mulți ani” în ziua în care acesta împlinește 73 de ani.

Propaganda nu s-a oprit aici: într-o școală din regiunea Novosibirsk, elevilor li s-a prezentat filmul „Putin. Kremlinul. Rusia”, realizat de Pavel Zarubin, un apropiat al lui Putin.

Grădinițe din Federația Rusă au marcat diferit ziua de naștere a președintelui rus, potrivit imaginilor publicate pe VKontakte.

Lecții de patriotism în școli și grădinițe din Rusia de ziua lui Putin

De exemplu, la o grădiniță din Yuzhnouralsk, copiii mai mici au fost fotografiați cu portretul lui Vladimir Putin într-o mână și steagul Rusiei în cealaltă.

La o grădiniță din Regiunea Autonomă Hantî-Mansi, copii au fost filmați în timp ce îi transmiteau liderului rus un mesaj de felicitare. Băieții au fost îmbrăcați în cămăși tradiționale rusești, iar fetele în rochii și baticuri pe cap.

În regiunea Tiumen, chiar și copiii de la creșă au fost implicați în mesajul video de felicitare.

La grădinița Lesnaya Skazka din regiunea Voronej, cadrele didactice au organizat o discuție intitulată „Rusia mea – Președintele meu”, care, potrivit conducerii școlii, a creat „o atmosferă de sărbătoare și unitate” și a consolidat „simțul patriotismului în copii”.

În același timp, copiii de la grădinița Rodnichok din regiunea Sverdlovsk au aflat despre viața lui Putin, ale cărui acțiuni „au adus și continuă să aducă o contribuție semnificativă la dezvoltarea Federației Ruse”.

În regiunea Samara, copiii au creat „căsuțe-amuletă” pentru cei care au luptat în războiul din Ucraina, în onoarea zilei de naștere a lui Putin, iar la grădinița de la Școala Nr. 127 din Omsk, preșcolarii au interpretat piesa „Tatăl poate totul”. „Putin poate, Putin poate totul. Ce nu poate Putin, nu se poate întâmpla”, au cântat copiii în fața camerelor.

La o școală din regiunea Novosibirsk, elevilor li s-a prezentat filmul „Putin. Kremlinul. Rusia”, realizat de propagandistul Pavel Zarubin.

La Școala Nr. 8 din Kholmsk, Sahalin, elevii „au decis să marcheze ziua printr-o faptă bună” — au aranjat mesele înainte de prânz în cantină.

În Osetia de Nord, peste 70 de școlari au fost obligați să cânte imnul Rusiei în onoarea zilei de naștere a lui Putin, iar elevii unei școli din satul Teguldet, în regiunea Tomsk, i-au urat președintelui înțelepciune, răbdare, vitalitate și „cer senin deasupra capului”.

Copiii din regiunile ocupate de ruși în Ucraina, forțați să-l felicite pe Putin

Putin a fost felicitat și de instituțiile educaționale pentru copii din teritoriile ocupate ale Ucrainei.

La Grădinița Nr. 11 din Makeevka, copiii au desenat felicitări, iar la grădinița Teremok din Volnovakha, copiii au fost fotografiați ținând postere cu mesajele „Răbdare”, „Prosperitate” și „Sprijin Public”.

Anterior, secretarul de presă al președintelui rus, Dmitri Peskov, a declarat că nepoții săi intenționează să-l felicite pe Putin cu „căldură și dragoste” cu ocazia celei de-a 73-a aniversări. El a adăugat că „ziua de naștere rămâne zi de naștere”, dar Putin nu se sustrage de la îndatoririle publice și va avea un briefing cu membrii permanenți ai Consiliului de Securitate.

Ode președintelui rus i-au adus și lideri precum Kim Jong Un sau Aleksandr Lukașenko.