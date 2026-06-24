Temperaturile extreme închid marile atracții turistice din Europa. Ce trebuie să știe turiștii care merg la Turnul Eiffel și Luvru

3 minute de citit Publicat la 17:56 24 Iun 2026 Modificat la 18:19 24 Iun 2026

Celebrul Turn Eiffel are program redus din cauza caniculei. Foto: Profimedia Images

De la Turnul Eiffel și Luvru, până la ceremonia Schimbării Gărzii de la Palatul Buckingham, temperaturile extrem de ridicate obligă autoritățile din țările europene să închidă atracții turistice, să reducă programul de vizitare și să anuleze evenimente.

Valul de căldură care lovește Europa începe să afecteze unele dintre cele mai importante atracții turistice de pe continent. Monumente celebre, muzee și evenimente în aer liber au fost închise, au program redus sau au fost anulate, din cauza temperaturilor tot mai ridicate.

De la Turnul Eiffel și Muzeul Luvru din Paris, până la ceremonia Schimbării Gărzii de la Palatul Buckingham din Londra, autoritățile iau măsuri de precauție pentru a-i proteja pe turiști, angajați și participanți, în timp ce temperaturile record se extind în Europa, scrie Euronews.

Parisul închide unele dintre cele mai cunoscute atracții

Franța se confruntă cu un val sever de caniculă, care durează de săptămâna trecută.

Marți, țara a înregistrat cea mai caldă zi de când se fac măsurători, cu o temperatură medie de 29,8 grade Celsius și maxime de peste 40 de grade.

La Paris, autoritățile au luat măsuri pentru protejarea sănătății publice și au decis să închidă temporar unele dintre cele mai vizitate atracții turistice.

Luvrul, cel mai vizitat muzeu din lume, se va închide cu două ore mai devreme, la ora 16:00, de miercuri până sâmbătă.

Celebrul Turn Eiffel s-a închis mai devreme și marți, iar autoritățile au confirmat că, din cauza temperaturilor ridicate, acesta se va închide la ora 16:00 miercuri, joi și vineri. Ultima intrare va fi la ora 12:15.

La cele două atracții turistice, vizitatorilor li s-a oferit posibilitatea de a primi banii înapoi, iar programul ar putea fi redus în continuare dacă valul de căldură nu se domolește.

Și Arcul de Triumf și-a redus programul de vizitare, în timp ce expoziții de la Palais de Tokyo au fost închise, iar unele atracții în aer liber de la Disneyland Paris au fost, de asemenea, oprite temporar.

Londra închide mai multe obiective turistice populare

Ceremoniile tradiționale ale Schimbării Gărzii de la Palatul Buckingham și Castelul Windsor sunt printre atracțiile importante pentru turiștii care ajung în Regatul Unit, însă acestea au fost anulate miercuri și joi.

Temperaturile sunt așteptate să ajungă până la 39 de grade Celsius în capitala britanică, iar organizatorii au decis să anuleze ceremoniile pentru a-i proteja pe soldați, cai și spectatori.

Popularul muzeu V&A a închis temporar mai multe galerii de la etajele superioare, precum și anumite expoziții din spațiile sale, din cauza căldurii extreme. Zonele afectate ar urma să rămână închise până vineri.

În Regatul Unit și Franța, nu doar atracțiile turistice sunt afectate de caniculă, ci și transporturile.

Network Rail, compania care operează rețeaua feroviară din Marea Britanie, a avertizat că vor exista „perturbări semnificative” în Anglia și Țara Galilor, după ce a impus restricții de viteză pentru a reduce riscurile provocate de căldură, cum ar fi deformarea șinelor sau lăsarea cablurilor electrice aeriene.

Potrivit Associated Press, Eurostar, care leagă Regatul Unit de Europa continentală prin tunelul de sub Canalul Mânecii, a anunțat că a anulat patru trenuri programate între Londra și Paris miercuri și joi, „din cauza vremii nefavorabile așteptate”.

O mare parte din Europa se luptă cu temperaturile extreme

Pe parcursul săptămânii, valul de caniculă ar urma să se extindă și în alte zone din vestul Europei. Avertizări sunt în vigoare pentru Țările de Jos, Belgia și Germania, unde temperaturile ar urma să atingă vârful vineri și în weekend.

Avertizări severe de caniculă au fost emise, de miercuri, și pentru țări precum Polonia, Croația și Ungaria.

Mai la sud, în țări mediteraneene precum Grecia, Italia și Spania, autoritățile locale aplică adesea protocoale pentru temperaturi extreme, care limitează accesul la siturile istorice fără zone de umbră.

În luna iulie a anului trecut, la Atena, Acropole, una dintre cele mai vizitate atracții turistice, a fost închisă temporar, după ce temperaturile au ajuns la 42 de grade Celsius.