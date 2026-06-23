Astăzi a fost cea mai fierbinte zi înregistrată vreodată în Franța: Temperaturile au depășit 44 de grade. Numeroase recorduri depășite

Ziua de marţi a fost „cea mai călduroasă zi înregistrată vreodată în Franţa”. Foto: Profimedia Images

Ziua de marţi a fost „cea mai călduroasă zi înregistrată vreodată în Franţa” de la începutul măsurătorilor meteorologice în 1947. Numeroase recorduri absolute de temperatură au fost doborâte astăzi în vestul ţării, a anunţat agenţia Meteo-France, citată de AFP și Agerpres.

Indicatorul termic naţional - media temperaturilor diurne şi nocturne înregistrate la 30 de staţii de referinţă - a atins valoarea de 29,8°C, potrivit datelor provizorii comunicate marţi, la ora locală 17:00, de Meteo-France. Precedentul record, care era de 29,44°C, fusese stabilit pe 25 iulie 2019 şi pe 5 august 2003.

Numeroase recorduri absolute - care ţin cont de toate lunile anului - au fost încă o dată doborâte în oraşe din vestul Franţei: 43,3°C la Cazaux (Gironde), 42,2°C la Niort (Deux-Sevres), 42,1°C la Bordeaux (Gironde) şi 41,3°C la Rennes (Ille-et-Vilaine), tot conform datelor provizorii.

O temperatură de 44,3°C a fost măsurată în localitatea Pissos (Landes), semnalează Meteo-France.

„Condiţii similare sunt aşteptate până în acest weekend, cu valori maxime în jurul intervalului de 40°C-42°C şi cu temperaturi minime dificile”, potrivit agenţiei franceze de meteorologie.

„Acest val de căldură va fi comparabil, din punctul de vedere al severităţii, cu cel din august 2003. El îl va depăşi însă în ceea ce priveşte intensitatea maximă. Incertitudinea rămâne cu privire la durata sa”, a avertizat Meteo-France pe site-ul său oficial.

Trei adulți și doi copii au murit

În sudul Franței, la Carpentras, doi copii de doi și patru ani au fost găsiți morți într-un autoturism al familiei, tragedia fiind asociată cu temperaturile excepțional de ridicate.

Trei seniori, cu vârste cuprinse între 80 și 95 de ani, au murit pe parcursul weekendului trecut în regiunea Bordeaux din cauza unor probleme de sănătate provocate de actualul val de căldură din Franța, a anunțat duminică seară, la postul France TV, o reprezentantă a administrației locale, Sophie Brocas.

Un val de caniculă fără precedent afectează vestul și centrul Europei, determinând autoritățile din mai multe țări să emită alerte de nivel maxim și să adopte măsuri de urgență pentru protejarea populației. Spania, Franța, Italia, Germania, Elveția și Luxemburg au instituit avertizări meteo cod roșu de căldură, în timp ce Marea Britanie se pregătește pentru ceea ce ar putea deveni cea mai fierbinte zi de iunie înregistrată vreodată.