Tensiuni între Coreea de Nord şi Coreea de Sud: Navă nord-coreeană oprită cu focuri de avertisment după ce a trecut frontiera maritimă

1 minut de citit Publicat la 08:33 26 Sep 2025 Modificat la 08:35 26 Sep 2025

Cele două state sunt încă oficial în război, conflictul din 1950-1953 încheindu-se cu un armistiţiu, nu cu un tratat de pace. *Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

O navă nord-coreeană a intrat în apele Coreii de Sud, provocând avertizări sonore şi focuri de avertisment sud-coreene, după care vasul s-a retras, a anunţat vineri Seulul, notează AFP, conform Agerpres.

O navă comercială nord-coreeană a traversat "Linia Limitei de Nord" (NLL), care reprezintă o frontieră de facto între cele două state, la nord-vest de insula Baengnyeong, vineri în jurul orei 5:00 (joi, 20:00 GMT), a precizat Statul Major interarme al Coreei de Sud.

"Forţele noastre au emis avertizări sonore şi au tras focuri de avertisment, după care nava s-a retras dincolo de apele noastre", a declarat Statul Major interarme într-un comunicat.

Armata asigură că a acţionat "în conformitate" cu procedurile în timp ce "supraveghea îndeaproape mişcările Coreei de Nord".

NLL este o graniţă disputată, deoarece Coreea de Nord nu o recunoaşte.

Accidentul a avut loc la două zile după ce Coreea de Sud a efectuat exerciţii cu muniţie reală în jurul acestei linii de demarcaţie de facto.

Oficial, cele două ţări sunt încă în război, întrucât conflictul din 1950 - 1953 s-a încheiat cu un armistiţiu, nu cu un tratat de pace.

De la preluarea mandatului în iunie, preşedintele sud-coreean Lee Jae-myung a afirmat că încearcă să îmbunătăţească relaţiile cu Coreea de Nord, o politică care contrastează cu cea a predecesorului său, Yoon Suk Yeol.

Marţi la Naţiunile Unite, Lee s-a angajat să depună eforturi pentru a pune capăt "cercului vicios" al tensiunilor cu Coreea de Nord, promiţând în acelaşi timp să nu caute o schimbare de regim.