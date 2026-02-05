Tensiuni între SUA şi Polonia, după ce ambasadorul american a acuzat un lider politic de la Varşovia că l-ar fi insultat pe Trump

Tensiuni între SUA şi Polonia, după ce un lider politic de la Varşovia l-ar fi insultat pe Trump. Foto: Getty Images

Ambasadorul american la Varșovia a anunțat că a întrerupt, joi, contactele cu președintele parlamentului polonez, acuzându-l că l-a insultat pe președintele Donald Trump după ce a criticat politicile liderului de la Casa Albă și a refuzat să susțină ambițiile de a câștiga Premiul Nobel pentru Pace ale acestuia, notează Agerpres.

Răspunsul furios al ambasadorului Tom Rose către președintele Parlamentului Wlodzimierz Czarzasty evidențiază numărul precar de echilibristică pe care sunt nevoiți să-l facă politicienii din coaliția proeuropeană de guvernare din Polonia pentru a păstra cel mai important aliat al țării, în timp ce Trump își continuă politicile de tipul ''America pe primul loc'' pe care mulți dintre ei le consideră deranjante, comentează agenția de știri britanică.

Czarzasty a declarat luni că nu va sprijini o inițiativă avansată de președintele Camerei Reprezentanților din SUA, Mike Johnson, și cel al Knesset-ului israelian, Amir Ohana, de a ralia șefii de parlamente pentru a-l nominaliza pe Trump la Premiul Nobel pentru Pace în 2026 pentru eforturile sale de a aduce pacea în Orientul Mijlociu.

''În opinia mea, președintele Trump destabilizează situația în aceste organizații (internaționale) reprezentând politica forței și utilizând forța pentru a urmări o politică tranzacțională'', a declarat presei Czarzasty, liderul partidului Stânga din coaliția de guvernare.

''Toate acestea înseamnă că nu voi sprijini nominalizarea pentru Premiul Nobel a președintelui Trump pentru că nu o merită'', a spus el.

Tom Rose a replicat joi afirmând că Washingtonul nu va mai avea ''interacțiuni, contacte sau comunicații'' cu el, cu începere imediată.

''Insultele sale revoltătoare și neprovocate îndreptate împotriva președintelui Trump l-au transformat într-un serios impediment pentru relațiile noastre excelente cu prim-ministrul Tusk și guvernul său'', a postat el joi pe social media.

''Nu vom permite nimănui să dăuneze relațiilor SUA - Polonia, nici să dea dovadă de lipsă de respect față de Donald Trump, care a făcut atât de mult pentru Polonia și poporul polonez'', a adăugat acesta.

Drept răspuns, Czarzasty a postat pe platforma X că regretă reacția ambasadorului, dar că nu își va schimba poziția în privința chestiunilor fundamentale.