The Atlantic: Șeful FBI suferă de alcoolism. A rămas blocat în clădire și a făcut criză de nervi, crezând că Trump l-a dat afară

Publicat la 09:24 18 Apr 2026 Modificat la 09:24 18 Apr 2026

Kash Patel a fost consilier al lui Trump, înainte de a fi promovat la conducerea FBI. Sursa foto: Getty Images

În urmă cu ceva mai mult de o săptămână, directorul FBI, Kash Patel, se pregătea să plece de la serviciu în weekend.

El s-a confruntat cu dificultăți în a se conecta la un sistem informatic intern.

Patel a crezut că i-a fost revocat accesul și a intrat în panică.

Directorul poliției federale americane a început să-și sune frenetic consilierii și apropiații, spunându-le că a fost concediat de Casa Albă.

Incidentul petrecut pe 10 aprilie este relatat de publicația The Atlantic pe baza relatărilor a nouă persoane la curent cu situația. Două dintre sursele The Atlantic au descris comportamentul lui Patel drept „o criză de nervi”.

Casa Albă a primit apeluri atât din interiorul FBI, cât și din partea unor membri ai Congresului, care întrebau cine conduce, de fapt, agenția.

S-a dovedit că răspunsul era, în continuare, Kash Patel.

În pofida temerilor sale accentuate, el nu fusese concediat, încă.

Problema cu accesul ar fi fost generată de o eroare tehnică și a fost rezolvată rapid. Reacția lui Patel „a fost total prostească”, a declarat un oficial FBI.

Alcoolic, dar șef peste 38.000 de angajați federali

Kash Patel conduce o agenție cu aproximativ 38.000 de angajați, dintre care mulți sunt însărcinați să investigheze și să verifice informații ce pot fi prezentate sub jurământ într-o instanță de judecată.

Potrivit mai multor oficiali, precum și unor foști oficiali membri ai Biroului în contact cu el, directorul este profund îngrijorat că și-ar putea pierde funcția.

Patel are motive întemeiate să creadă acest lucru, punctează The Atlantic. Intră aici ceea ce martorii au descris drept episoade de consum excesiv de alcool.

La începutul acestei luni, The Atlantic a relatat că Patel se numără printre oficialii care ar putea fi demiși, după înlăturarea procurorului general Pam Bondi, survenită pe 2 aprilie.

„Așteptăm cu toții anunțul oficial că Patel va fi înlocuit”, a declarat publicației un oficial FBI, săptămâna aceasta.

Un fost oficial a comentat că Patel este „pe bună dreptate” paranoic.

Membri de rang înalt ai administrației Trump discută deja despre posibili înlocuitori, potrivit unui oficial guvernamental și altor două persoane apropiate de Casa Albă.

Echipamentul SWAT, solicitat la ușa lui Patel, care a rămas încuiat după beție

Episodul de panică după blocarea accesului informatic este emblematic pentru mandatul tumultuos al lui Patel ca director al FBI.

Șeful agenției este imprevizibil, suspicios față de ceilalți colaboratori și predispus să tragă concluzii înainte de a avea dovezile necesare, potrivit relatărilor a peste douăzeci de persoane intervievate de The Atlantic.

Lista include actuali și foști angajați FBI, personal din agențiile americane de aplicare a legii, membri ai Congresului SUA, consultanți politici și foști consilieri.

Aceștia au descris mandatul său drept un eșec managerial, iar comportamentul personal, drept o vulnerabilitate pentru securitatea națională.

Potrivit surselor The Atlantic, problemele legate de comportamentul său depășesc cu mult ceea precedentele și includ atât stări evidente de ebrietate, cât și absențe inexplicabile.

Conduita sa i-a alarmat pe responsabilii Biroului și ai Departamentului de Justiție, chiar dacă Patel a beneficiat de sprijinul Casei Albe pentru implicarea sa în eforturile lui Donald Trump de a-și hărțui și pedepsi adversarii politici.

Mai multe surse oficiale au declarat pentru The Atlantic că aplecarea lui Patel către consumul de alcool este un motiv recurent de îngrijorare în administrația republicană.

Șeful FBI a devenit cunoscut pentru bețiile din clubul privat Ned’s din Washington, D.C., în prezența personalului Casei Albe și a altor oficiali.

De asemenea, sunt notorii excesele de la Poodle Room din Las Vegas, unde Patel își petrece frecvent weekendurile.

La începutul mandatului, întâlnirile și briefingurile sale au fost reprogramate peste zi, din cauza nopților marcate de consum de alcool, au declarat șase persoane, foști și actuali angajați FBI, pentru publicația americană.

În mai multe rânduri, în ultimul an, membrii echipei sale de securitate au avut dificultăți în a-l trezi pe Patel, aparent din cauza stării de ebrietate.

Anul trecut, a fost solicitat echipament de forțare a accesului, utilizat în mod normal de echipele SWAT, deoarece directorul nu putea fi contactat în spatele ușii încuiate.

Patel, surprins în timp ce bea bere cu echipa olimpică de hochei a SUA

Manualul de etică al Departamentului de Justiție prevede că angajații nu au voie să consume în mod regulat alcool în exces.

Consumul de alcool al lui Patel nu mai este un secret. În februarie, în timpul unei vizite oficiale în Italia, a fost filmat bând bere alături de echipa olimpică masculină de hochei a SUA.

Incidentul l-a nemulțumit pe președintele Trump, care nu consumă alcool și al cărui frate a murit în urma alcoolismului.

Mulți dintre cei intervievați de The Atlantic au spus că se tem să își exprime public îngrijorările, din cauza măsurilor stricte impuse de Patel împotriva celor considerați neloiali.

Angajații FBI sunt supuși testelor cu detectorul de minciuni pentru a identifica eventuale scurgeri de informații.

Unii oficiali se tem că acțiunile lui Patel au slăbit capacitatea Biroului, într-un moment critic. Demiterile și plecările voluntare au dus agenția în situația de acoperi sarcinile cu resurse mai puține.

Cu doar câteva zile înainte ca SUA să lanseze operațiuni militare împotriva Iranului, Patel i-a concediat pe membrii unei echipe de contrainformații implicate parțial în monitorizarea Republicii Islamice. Responsabilii din FBI au calificat aceste decizii drept pripite și riscante.

Patel a susținut public că FBI trebuie să fie perceput ca „dur” și „impozant”. Recent, s-a arătat nemulțumit de designul produselor promoționale ale instituției, considerând că nu inspiră suficientă teamă.

Chiar dacă aceste episoade par absurde, pentru unii din interior ele semnalează probleme serioase la conducerea unei instituții esențiale pentru securitatea națională.

„O parte din mine se bucură că își pierde timpul cu prostii, pentru că e mai puțin periculos pentru statul de drept, dar asta înseamnă și că nu avem, de fapt, un director FBI funcțional”, a spus un oficial.

Ce a făcut Kash Patel înainte de a fi numit director FBI

Patel a ajuns la conducerea FBI la începutul lui 2025 și s-a impus drept o figură profund polarizantă.

Cariera sa a evoluat de la avocat din oficiu la Miami la consilier în Congres și, ulterior, oficial în domeniul securității naționale în prima administrație Trump.

În timpul audierilor pentru confirmare, senatorul republican Chuck Grassley a spus că Patel este „agentul schimbării potrivit” pentru FBI, instituție care ar avea nevoie de „o reformă majoră”.

În interiorul FBI, mulți au sperat că Patel va aduce un aer proaspăt.

Însă chiar și unii dintre susținătorii săi inițiali sunt acum dezamăgiți.

Oficialii spun că prezența sa este neconstantă, că este adesea de negăsit și că întârzie decizii critice pentru investigații sensibile.

În plus, și-a creat și reputația de a acționa impulsiv în anchete importante.

De exemplu, a anunțat pe rețelele sociale că FBI a reținut „o persoană de interes” într-un caz de crimă, dar aceasta a fost ulterior eliberată, în timp ce investigația continua.

Kash Patel, pentru The Atlantic: Ne vedem la tribunal

Ca răspuns la o listă detaliată de 19 întrebări adresată de The Atlantic, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a spus că, sub conducerea lui Donald Trump și a lui Kash Patel, „criminalitatea la nivel național a scăzut la cel mai mic nivel din ultimii peste 100 de ani, iar numeroși infractori au fost încarcerați” .

„Directorul Patel rămâne un actor esențial în echipa administrației, în domeniulul legii și ordinii”, a adăugat ea.

Procurorul general interimar, Todd Blanche, a afirmat că „Patel a realizat mai mult în 14 luni decât precedenta administrație democrată în patru ani iar articolele de presă bazate pe surse anonime nu reprezintă jurnalism.”

Contactat de The Atlantic înainte de publicarea articolului, FBI a răspuns printr-o declarație atribuită lui Kash Patel: „Publicați, dar totul este fals, ne vedem în instanță, pregătiți carnetul de cecuri.”