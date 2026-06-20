The Guardian: Scott Bessent l-a numit pe Zelenski un „Mr. Bean drogat” și i-a cerut lui Trump să nu-l primească la Casa Albă în 2025

Imagine de la vizita lui Zelenski în Biroul Oval, 18 august 2025. Foto: Getty Images

Scott Bessent, secretarul Trezoreriei SUA, l-a sfătuit pe Donald Trump să nu-l primească pe Volodimir Zelenski în Biroul Oval, în 2025, numindu-l pe președintele ucrainean un „mic nenorocit”, „copil cu nevoi speciale” și un „Mr. Bean drogat”. Sugestia că un oficial din cabinetul SUA a descris un lider mondial în astfel de termeni este inclusă în „Regime Change”, o carte despre a doua administrație Trump, realizată de reporterii New York Times Maggie Haberman și Jonathan Swan, care va fi publicată marți, scrie The Guardian.

Vestea despre presupusele remarci ale lui Bessent ar putea jena administrația Trump, deși întâlnirea care a avut loc pe 28 februarie 2025 s-a dovedit a fi de-a dreptul dezastruoasă. Trump și JD Vance l-au criticat aspru pe Zelenski pentru că nu a fost recunoscător pentru ajutorul acordat în războiul cu Rusia și pentru că nu a purtat costum.

Problema ajutorului acordat Ucrainei rămâne în prim-plan și a fost discutată și la summitul G7 din Franța de la începutul acestei săptămâni.

„Mai mulți consilieri ai lui Trump erau îngrijorați de posibilitatea unei crize atunci când Zelenski urma să vină la Casa Albă, aparent pentru a încheia un acord privind mineralele elaborat de Bessent”, scriu Swan și Haberman.

Mike Waltz, pe atunci consilier pentru securitate națională, „a încercat, fără succes, să transmită mesajul că Zelenski ar trebui să vină îmbrăcat în costum. Bessent îi recomandase cu insistență lui Trump să nu-l lase pe Zelenski să intre în Casa Albă înainte de a semna acordul”.

„«M-am ocupat de acest mic nenorocit», le spunea Bessent asociaților săi despre Zelenski». «E viclean. E ca un copil cu nevoi speciale pentru europeni. Și se comportă ca un Mr. Bean drogat»”, mai scriu autorii, potrivit The Guardian.

Departamentul Trezoreriei nu a răspuns la solicitarea The Guardian de a comenta.

Zelenski a venit la Casa Albă, iar Bessent era în cameră în timp ce Vance îl acoperea pe vizitatorul lor.

„Cei prezenți au putut vedea că Vance se înroșea treptat”, scriu Haberman și Swan, în timp ce insistența lui Zelenski de a solicita garanții de securitate „a început să-i sune lui Vance a impertinență și nemulțumire”.

Lucrurile au degenerat și mai mult de acolo.

După întâlnirea dezastruoasă, Bessent a declarat pentru Bloomberg că Zelenski a marcat „unul dintre marile autogoluri diplomatice”, adăugând: „Am fost șocat, șocat că președintele Zelenski a intrat în Biroul Oval, s-a comportat așa, a vorbit cu Președintele, a vorbit cu vicepreședintele, dar, mai important, a acordat o lipsă de respect poporul american în acest fel”.

„Regime Change” conține, de asemenea, presupuse detalii despre gestionarea eșuată a tranzacției cu minerale de către Bessent. Înainte de fiasco-ul de la Biroul Oval, secretarul Trezoreriei a vizitat Kievul pentru a face presiuni asupra lui Zelenski să semneze. Nu a mers.

„Timp de 45 de minute, s-au certat reciproc. Bessent era la serviciu doar de câteva zile și deja intrase într-o ceartă cu liderul unei țări aflate în mijlocul unui război. În cele din urmă, s-a uitat la Zelenski și a spus: «Ce dracu’ vrei să faci?»”, scriu Swan și Haberman.

Se spune că negocierile au stagnat în timp ce Bessent s-a certat cu secretarul Comerțului, Howard Lutnick, cu privire la modul în care ar trebui formulat acordul. În cele din urmă, Swan și Haberman scriu că „Trump i-a cerut soției lui JD Vance, Usha, de asemenea absolventă a Facultății de Drept Yale, să revizuiască modificările ucrainene aduse acordului privind mineralele”.

„Ea a declarat documentul «oribil» și a început să-l modifice”, scriu autorii.

Cel mai jenant lucru pentru Bessent, însă, ar putea fi părerea sa despre Trump însuși, pe care se spune că l-a comparat cu „probabil cel mai mare monstru progresist din mintea multor republicani”.

Bessent le-a spus asociaților că „Trump i-a amintit de fostul său șef, legendarul investitor și important donator democrat George Soros”, conform cărții.

„«Sunt același animal», a spus Bessent”, notează autorii.