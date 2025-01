TikTok revine la viață în SUA, după doar câteva ore de la închidere. Utilizatorii pot folosi din nou aplicația

TikTok pare să fie din nou disponibil în Statele Unite, la câteva ore după ce președintele ales Donald Trump a anunțat că va semna un ordin executiv luni pentru ca aplicația interzisă să poată funcționa, scrie CNN.

TikTok a declarat că va restabili serviciul pentru utilizatorii din SUA după ce l-a blocat cu o seară înainte.

TikTok a declarat că platforma sa video revine online după ce președintele ales Donald Trump a oferit asigurările necesare furnizorilor de servicii ai companiei.

„În acord cu furnizorii noștri de servicii, TikTok este în proces de restabilire a serviciului”, a anunțat TikTok într-o postare pe X. „Îi mulțumim președintelui Trump pentru că a oferit claritatea și asigurarea necesară furnizorilor noștri de servicii că nu se vor confrunta cu nicio penalizare, oferind posibilitatea celor peste 170 de milioane de americani să folosească în continuare TikTok și permițând celor peste 7 milioane de întreprinderi mici să prospere.”

„Este o poziție puternică pentru Primul Amendament și împotriva cenzurii arbitrare. Vom lucra cu președintele Trump la o soluție pe termen lung care să mențină TikTok în Statele Unite”, a adăugat compania, potrivit NBC News.

STATEMENT FROM TIKTOK:



In agreement with our service providers, TikTok is in the process of restoring service. We thank President Trump for providing the necessary clarity and assurance to our service providers that they will face no penalties providing TikTok to over 170…