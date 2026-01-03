Ayatollahul Khamenei cere reprimarea protestelor, după ce Trump a amenințat cu noi atacuri în Iran: "Complotul trebuie oprit"

Khamenei dă vina pe SUA și Israel pentru situația dezastruasă a economiei iraniene. FOTO: Hepta

Ayatollahul iranian Ali Khamenei a declarat sâmbătă că „protestatarii trebuie puși la locul lor”, după anunțul de vineri al președintelui american Donald Trump că Washingtonul „va veni în ajutorul lor” dacă Teheranul „ucide violent protestatari pașnici”, potrivit agenției IRNA.

Comentariile liderului regimului de la Teheran vin la o zi după ce președintele american Trump a declarat că, dacă Teheranul „ucide violent protestatari pașnici”, Washingtonul „va veni în ajutorul lor”.

„Vorbim cu protestatarii, oficialii trebuie să vorbească cu ei”, a spus Khamenei. „Dar nu există niciun beneficiu în a vorbi cu protestatarii. Revoltații trebuie puși la locul lor.”

El a avertizat împotriva “elementelor rău intenționate” care exploatează nemulțumiri legitime. „Este absolut inacceptabil ca un grup, sub diverse nume și pretexte, cu scopul de a distruge și destabiliza țara, să se poziționeze în spatele unor oameni de afaceri credincioși, sănătoși și revoluționari, să le folosească în mod abuziv protestele și să creeze revolte.”

„Complotul inamicului trebuie recunoscut. Inamicul nu se odihnește; profită de fiecare oportunitate. A văzut o oportunitate aici și a vrut să o exploateze”, a adăugat liderul suprem al Iranului, menționând în același timp: „oficialii noștri au fost și vor fi prezenți în arenă; dar factorul important este națiunea iraniană.”

El a recunoscut preocuparea economică principală din spatele protestelor: „Când un om de afaceri se uită la starea monedei naționale, la scăderea valorii acesteia, la instabilitatea cursurilor de schimb, care face ca mediul de afaceri să fie lipsit de stabilitate, și spune «Nu pot face afaceri», spune adevărul.”

„Oficialii țării acceptă acest lucru și știu că președintele și alți oficiali de rang înalt încearcă să rezolve această problemă. Aceasta este o problemă, iar mâna inamicului este, de asemenea, implicată în aceasta”, a declarat Ayatollah Khamenei.

Khamenei dă vina pe SUA și Israel pentru situația dezastruasă a economiei iraniene

El a atribuit creșterea volatilă a cursurilor de schimb valutar acțiunilor inamicului: „Creșterea bruscă și necontrolată a prețurilor valutelor străine și instabilitatea acesteia - fluctuații atât de mari încât un om de afaceri nu își cunoaște obligațiile - acest lucru nu este natural; este opera inamicului. Desigur, trebuie oprită, iar aceștia încearcă prin diverse măsuri - atât președintele, cât și șefii altor ramuri și alți oficiali se străduiesc să remedieze acest lucru.”

Comentariile lui Khamenei vin în contextul în care 10 persoane au murit deja în protestele declanșate de economia Iranului aflată în dificultate, cele mai mari de la cele legate de moartea Mahsei Amini în 2022.

Ayatollahul în vârstă de 86 de ani a adăugat că protestele au fost promovate de puteri externe, cum ar fi Israelul și SUA, fără a oferi nicio dovadă.

Demonstrațiile s-au răspândit în 100 de locații din 22 din cele 31 de provincii ale Iranului, a relatat agenția de știri Human Rights Activists, cu sediul în SUA.

Iranul a fost scena unor proteste mortale în ultimii ani. În 2019, 300 de persoane au fost ucise în demonstrații împotriva creșterii prețului la benzină, iar mitingurile din 2022 au dus la moartea a peste 500 de persoane, în timp ce peste 22.000 au fost reținute.