Oana Țoiu, după intervenția SUA în Venezuela: „Prima prioritate este siguranța cetățenilor români din această țară”

Șefa diplomației românești, Oana Țoiu, a scris, sâmbătă seara, pe Facebook, că prioritatea României, după operațiunea SUA în Venezuela, este „siguranța cetățenilor români din această țară”. Ministra Afacerilor Externe a adăugat că în Venezuela trăiește „o mică, dar relevantă comunitate cu rădăcini românești”, iar misiunile diplomatice și consulare ale României din America Latină sunt pregătite să le ofere asistență. De asemenea, Oana Țoiu a scris că e în strânsă coordonare cu partenerii UE pentru o „o declarație comună în pregătirea consiliului de securitate ONU”, după capturarea lui Nicolas Maduro, pe care șefa MAE l-a numit un dictator care a rămas la conducerea țării în urma unor alegeri „profund viciate”.

„Ne interesează în mod deosebit ce se întâmplă în Venezuela, țară unde trăiește o mică, dar relevantă, comunitate cu rădăcini românești. Prima prioritate este siguranța cetățenilor români din această țară. Misiunile diplomatice și consulare ale României din spațiul Americii Latine sunt pregătite să acorde asistență în caz de nevoie alături de misiunea permanentă a UE. Avem începând de acum câteva ore un proces comun de informare reciprocă și asistență consulară între țările membre UE”, a scris Oana Țoiu pe Facebook.

Ministra Afacerilor Externe a mai precizat că România se coordonează în aceste momente cu partenerii europeni pentru o declarație comună. „Suntem în strânsă coordonare cu partenerii din Uniunea Europeană pe situația din Venezuela și am discutat astăzi alinierea pentru o declarație comună în pregătirea consiliului de securitate ONU”, a spus Țoiu.

„Împărtășim pe deplin prioritatea combaterii traficului de droguri și a criminalității organizate, care reprezintă o amenințare semnificativă la securitatea noastră comună.

Uniunea Europeană a instituit, și cu participarea României, regimuri succesive de sancțiuni la adresa regimului nedemocratic de la Caracas, inclusiv după desfășurarea profund viciată a alegerilor prezidențiale din iulie 2024. Uniunea Europeană și România nu l-au recunoscut pe Nicolas Maduro drept președinte legitim al Venezuelei”, a mai spus șefa MAE.

Șefa diplomației românești a spus că Nicolas Maduro este un „dictator”, care a rămas la conducerea Venezuelei în urma unor alegeri „profund” viciate, iar după capturarea lui de către SUA, venezuelenii au o șansă la „un viitor bun”.

„Decizia de a-l aduce pe Nicolas Maduro în fața justiției poate opri creșterea flagelului traficului de droguri, poate reda venezuelenilor șansa la un viitor bun în prosperitate dar este și o decizie care ne aduce la masa discuțiilor diplomatice pentru a reafirma și a proteja regulile internaționale.

Ne pronunțăm pentru reținere și responsabilitate din partea autorităților și susținem inițierea în cel mai scurt timp posibil de demersuri pentru revenirea la democrație, un deziderat constant exprimat de cetățenii venezueleni.

Lidera opoziției venezuelene şi recenta laureată a premiului Nobel pentru pace, María Corina Machado, a fost forțată de regimul Maduro să trăiască în clandestinitate pentru că acestui dictator i-a fost teamă de democratie, de voința venezuelenilor, însa regimurile brutale nu pot continua la nesfârșit”, a scris șefa MAE pe Facebook.

Declarațiile Oanei Țoiu vin la scurt timp după ce premierul Ilie Bolojan a anunțat că poziția României cu privire la intervenția Statelor Unite în Venezuela și capturarea lui Nicolas Maduro va fi în linie cu cea a Uniunii Europene.