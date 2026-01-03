Ilie Bolojan spune că operațiunea SUA în Venezuela „nu este una tipică” și că „România va fi în linia poziției UE”

Prim-ministrul a declarat că nu s-a consultat deocamdată cu președintele României pe acest subiect. Foto: Agerpres

Premierul Ilie Bolojan a declarat, sâmbătă seara, la Digi24, că poziția României cu privire la intervenția Statelor Unite în Venezuela și capturarea lui Nicolas Maduro va fi în linie cu cea a Uniunii Europene. Prim-ministrul a adăugat că, în aceste momente, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) se consultă cu instituțiile omoloage pentru o poziție „unitară”. Deși a admis că operațiunea SUA nu este una „tipică”, deși este în ton cu acțiunile americanilor din ultimele săptămâni, premierul a respins comparațiile cu invazia Rusiei în Ucraina în 2022.

„România va fi în linia poziției UE. MAE se consultă în acest moment se consultă în așa fel încât să existe poziții unitare”, a declarat premierul Ilie Bolojan, întrebat despre cum se va poziționa România în urma atacului SUA în Venezuela.

Prim-ministrul a declarat că nu s-a consultat deocamdată cu președintele României pe acest subiect, dar a atras atenția că nici țara noastră nu a recunoscut alegerile în urma cărora Nicolas Maduro a fost reales președinte al Venezuelei.

„Ca țară ne uităm cu atenție la ceea ce se întâmplă în America de Sud, o țară a cărei conducere nu a fost cunoscută de comunitateainternațională nici de România, înurma alegerilor care au fost considerate falsificate anul trecut. România nu are ambasadă în Caracas. Puținii cetățeni pe care îi avem acolo sunt gestionați prin reprezentanța UE. Ne uităm sperând că se va găsi o formulă de tranziție către un regim care să aibă o validare democratică”, a spus Bolojan la Digi 24.

Premierul a amintit și de operațiunea americană din Panama din 1989: „Am văzut într-adevăr acest eveniment care se întâmplă o dată la câțiva zeci de ani. Cred că acum peste 30 de ani am mai avut un astfel de eveniment în Nicaragua, când fostul dictator Noriega a fost într-o situație asemănătoare”.

Întrebat dacă mișcarea SUA respectă legile internaționale și carta ONU, Ilie Bolojan a răspuns: „fără să fiu specialist în drept internațional, în mod evident, urmărind relațiile dintre SUA și Venezuela, ele au fost conflictuale de foarte mulți ani de zile, SUA acuzând conducerile dictatoriale ale Venezuelei de trafic de droguri, de încurajarea criminalității, a migrației ilegale, așa cum știm de o perioadă de timp Marina SUA e în zona țărmului Venezuelei și lovește ambaracțiunile suspecte de trafic de droguri. E o operațiune specială, care nu e uzuală, dar oamenii din Venezuela sper să fie în situația în care vor reuși să își stabilească o conducere stabilă și să se revină la un sistem democratic.”

Totuși, prim-ministrul României a respins comparațiile cu invazia Rusiei în Ucraina.

„Sunt lucruri total diferite, sunt lucruri care nu au legătură unele cu altele. Sigur, nu sunt lucruri tipice în politica internațională și practic SUA își pun în practică doctrina actualei Administrații legată de securitatea SUA, combaterea traficului de droguri și migrația ilegală. Acestea sunt priorități definite prin strategia lor. Le pun în practică”, a spus prim-ministrul.

În ce privește un al doilea val de atacuri, Ilie Bolojan a spus că speră „să nu fie cazul”.

„Cei foarte puțini cetățeni din Venezuela sunt gestionați de reprezentanța UE e, MAE nu are informații în acest moment că ar fi probleme cu cetățeni români în Venezuela”, a adăugat premierul.