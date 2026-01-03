Zohran Mamdani spune că operațiunea de capturare a lui Maduro este "act de război" și încalcă dreptul internațional

1 minut de citit Publicat la 21:33 03 Ian 2026 Modificat la 21:45 03 Ian 2026

Zohran Mamdani, primarul din New York. Foto: Getty Images

Primarul orașului New York, Zohran Mamdani, a condamnat, sâmbătă, operațiunea SUA de capturare a președintelui Venezuelei, Nicolas Maduro, notează BBC.

El a postat pe rețelele sociale că a fost informat despre capturarea lui Maduro și a soției sale, precum și despre planificata lor detenție în custodie federală în New York City.

Presa internațională a scris, sâmbătă, că cei doi ar urma să fie duși la Centrul Metropolitan de Detenție, o unitate federală din Brooklyn.

"Atacarea unilaterală a unei națiuni suverane este un act de război și o încălcare a dreptului federal și internațional", comentat Mamdani în legătură cu operațiunea de sâmbătă.

"Această provocare flagrantă a schimbării de regim nu îi afectează doar pe cei din străinătate, ci îi afectează în mod direct pe newyorkezi, inclusiv pe zeci de mii de venezueleni care numesc acest acest oraș casa lor", a adăugat el.

Poziția lui Mamdani vine după un alt demers controversat al primarului democrat, care a atras reacția furioasă a Israelului.

Primarul musulman al New York-ului a provocat un scandal din prima zi de mandat

Ministerul israelian de Externe l-a acuzat vineri de antisemitism pe primarul orașului New York, Zohran Mamdani, după o serie de măsuri luate de liderul progresist la câteva ore de la preluarea oficială a mandatului, notează Politico.

Furia oficialilor israelieni a fost provocată de faptul că Mamdani a revocat încă din prima zi politicile de susținere a statului evreu adoptate de predecesorul său, Eric Adams.

Printre documentele revocate se numără o definiție a antisemitismului adoptată de Adams conform Alianței Internaționale pentru Memoria Holocaustului (IHRA).

Definiția IRHA pune semnul egal între antisemitism și anumite critici la adresa Israelului, cum ar fi negarea caracterului etnic evreiesc al statului.

Mamdani a revocat, de asemenea, ordinul care interzicea instituțiilor din New York să adopte sancțiuni sau să instituie boicoturi la adresa Israelului.

"În prima sa zi ca primar al orașului New York, Mamdani își arată adevărata față: el renunță la definiția IHRA a antisemitismului și ridică restricțiile privind boicotarea Israelului. Aceasta nu este leadership. Este combustibil antisemit pe foc deschis", a acuzat ministerul israelian.