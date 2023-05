Ce avere lasă Tina Turner şi cine o va moşteni. Casa ei din Elveţia valorează peste 70 de milioane de dolari

Tina Turner, una dintre marile vocaliste rock și cele mai carismatice interprete, a murit la vârsta de 83 de ani.

Sursa foto: Instagram I Tina Turner

Tina Turner a avut o serie de probleme de sănătate în ultimii ani, inclusiv cancer, un accident vascular cerebral și insuficiență renală, transmite BBC.

Ea a devenit celebră alături de soțul ei, Ike, în anii 1960, cu melodii precum Proud Mary și River Deep, Mountain High. A divorțat de Ike în 1978 și a continuat să aibă un succes și mai mare ca artistă solo în anii 1980.

Supranumită Regina Rock 'n' Roll-ului, Tina Turner a fost renumită pentru spectacolele sale de scenă și pentru vocea sa și puternică.

A câștigat opt premii Grammy și a fost inclusă în Rock 'n' Roll Hall of Fame în 2021.

A devenit una dintre cele mai mari vedete pop și rock ale anilor '80 și '90, cu hituri precum Let's Stay Together, Steamy Windows, Private Dancer, tema lui James Bond GoldenEye, I Don't Wanna Fight și It Takes Two, un duet cu Rod Stewart.

Și-a găsit fericirea alături de cel de-al doilea soț al ei, directorul muzical german Erwin Bac.

Se pare că singurul moștenitor al artistei este soțul ei

Una dintre ultimele achiziții ale interpretei a fost o casă de lux în Elveția.

Imobilul de 24.000 de metri pătrați a costat 72 de milioane de dolari.

Averea netă a cântăreței este estimată la aproape 250 de milioane de dolari. Este de așteptat ca Tina Turner să lase un testament pentru a specifica cine primește ce. Deocamdată, nicio sursă nu confirmă repartizarea averii cântăreței.

