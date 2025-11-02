Tinerii sunt seduși de o “pastilă minune” pentru slăbit, virală pe TikTok-ul rusesc. Cât de toxică e de fapt pilula "Molecule"

2 minute de citit Publicat la 18:22 02 Noi 2025 Modificat la 18:22 02 Noi 2025

Pastila pentru slăbit "Molecule" crește riscul de atacuri de cord și accidente vasculare cerebrale. FOTO: TikTok

O nouă “pastilă minune” care promite o pierdere rapidă în greutate, a devenit virală pe platforma VPN Russia, considerată o alternativă la TikTok. Numită “Molecule”, pastila este prezentată ca fiind produsă pe baza “ingredientelor naturale”, cum ar fi rădăcina de păpădie și extractul de semințe de fenicul.

Dar jurnaliștii de la ziarul rus Izvestiya au trimis pastile pe care le-au cumpărat online pentru testare și au descoperit că acestea conțineau o substanță toxică numită sibutramină, interzisă în multe țări, potrivit BBC.

Utilizată inițial ca antidepresiv în anii 1980, studiile ulterioare au descoperit că sibutramină crește riscul de atacuri de cord și accidente vasculare cerebrale - în timp ce are efecte ușoare privind pierderea în greutate.

Feed-urile tinerilor din Rusia au început să se umple, la începutul anului, cu texte precum „Ia Molecule și uită că există mâncare” și „Vrei să stai în spatele clasei în haine supradimensionate?”

Clipurile video arătau frigidere pline de cutii albastre cu holograme și etichete „Molecule Plus”.

Comenzile au început să explodeze, în timp ce adolescenții împărtășeau experiența și efectele benefice ale pastilei pe rețelele de socializare.

Efectele nocive nu au întârziat să apară

Relatări despre efectele adverse nocive însă nu au întârziat să apară. Tinerii au început să raporteze anxietate severă și gânduri negative obsesive.

Alți utilizatori TikTok au menționat pupile dilatate, tremor și insomnie. Și cel puțin trei elevi ar fi ajuns în spital.

În aprilie, o elevă din Chita, Siberia, a avut nevoie de îngrijiri spitalicești după o supradoză de Molecule. Conform rapoartelor locale, ea încerca să slăbească rapid, la timp pentru vară.

Mama unei alte eleve a declarat presei locale că fiica ei a fost internată la terapie intensivă după ce a luat mai multe pastile deodată.

Iar în mai, un băiat de 13 ani din Sankt Petersburg a avut nevoie de îngrijiri spitalicești după ce a avut halucinații și atacuri de panică. Se pare că i-ar fi cerut unui prieten să-i cumpere pastila pentru că era tachinat la școală din cauza greutății sale.

Pastila a fost interzisă în SUA în 2010 și este, de asemenea, ilegală în Marea Britanie, UE, China și alte țări.

În Rusia, este încă utilizată pentru a trata obezitatea, dar este disponibilă numai adulților și pe bază de rețetă.

Comenzile la liber au explodat, în ciuda sancțiunilor

Achiziționarea și vânzarea de sibutramină fără rețetă este o infracțiune. Însă acest lucru nu a împiedicat persoanele fizice și întreprinderile mici să îl vândă online - adesea în doze mai mari decât medicamentele legale - și fără a necesita rețete.

Pastilele neautorizate costă aproximativ 6-7 lire sterline (8-9 dolari) pentru o cantitate de 20 de zile - mult mai ieftin decât injecțiile recunoscute pentru slăbit, cum ar fi Ozempic, care pe piața rusă se vând cu 40-160 de lire sterline (50-210 dolari) per injecție lunară.

„Autoadministrarea acestui medicament este foarte periculoasă”, spune endocrinologul Ksenia Solovieva din Sankt Petersburg, avertizând asupra riscurilor potențiale de supradozaj, „deoarece nu știm cât din ingredientul activ pot conține astfel de «suplimente alimentare»”.

Rușii primesc în mod regulat pedepse cu închisoarea pentru achiziționarea și revânzarea pastilelor Molecule. Însă autorităților le este greu să controleze vânzarea ilegală a acestui drog.