Ţoiu anunţă că "au fost implicați și doi cetățeni români" în accidentul feroviar grav din Danemarca

1 minut de citit Publicat la 08:08 24 Apr 2026 Modificat la 08:12 24 Apr 2026

Două trenuri s-au ciocnit în Danemarca. FOTO: berlingske.dk

Ministra de Externe, Oana Ţoiu, a transmis că doi cetățeni români au fost implicaţi în accidentul feroviar grav din Danemarca, de joi dimineaţă, când două trenuri s-au izbit frontal. "Sunt bine, în afara oricărui pericol", a afirmat Ţoiu.

Două trenuri s-au ciocnit frontal joi dimineață la o trecere de cale ferată, la aproximativ 50 de kilomtri de Copenhaga, Danemarca. Mai mulți pasageri au fost răniți, patru în stare gravă.

Mai mulți pasageri sunt răniți, au spus, joi, autorităţile daneze: "Am trimis resurse substanțiale acolo, atât din partea serviciilor de urgență, sub formă de vehicule de salvare, cât și din regiunea capitalei Danemarcei, sub formă de ambulanțe și medici."

Ministra de Externe, Oana Ţoiu, a spus că statul român a ţinut legătura cu autorităţile din Danemarca, pentru a afla detalii despre situaţia românilor implicaţi.

"În accidentul feroviar care a avut loc joi dimineață, 23 aprilie, în Danemarca, între localitățile Hillerød și Kagerup, la aproximativ 40 de kilometri nord de Copenhaga, au fost implicați și doi cetățeni români.

Sunt bine, în afara oricărui pericol.

Transmitem autorităților daneze mulțumiri pentru modul profesionist în care au ținut legătura cu noi și însănătoșiri grabnice celor răniți", a afirmat Ţoiu.

Accidentele feroviare sunt rare în Danemarca, dar în 2019, o coliziune în care a fost implicat un tren de pasageri s-a soldat cu opt morţi şi 16 răniţi. În august 2025, o persoană a murit după ce un tren a izbit un vehicul agricol.