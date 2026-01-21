Ţoiu i-a reamintit lui Trump că România a ajutat SUA după atacurile de la 11 septembrie: "Soldații români se îmbarcau spre Afganistan"

Oana Țoiu, ministrul Afacerilor Externe. sursa foto: Agerpres

Ministra de Externe, Oana Țoiu, a declarat, miercuri, că Donald Trump a întrebat, la Davos, cum vor răspunde membrii NATO în cazul în care SUA ar avea nevoie de ei, cu referire la Articolul 5 al Alianţei. "Istoria a răspuns deja la această întrebare", a postat Ţoiu pe X. Ea a transmis că "singura dată în istoria sa când NATO a fost testat pe baza promisiunii că un atac asupra uneia dintre părți este un atac asupra tuturor a fost după 11 septembrie" şi că "România a răspuns apelului, chiar și fără a fi membră NATO la acea vreme".

"Singura dată în istoria sa când NATO a fost testat pe baza promisiunii că un atac asupra uneia dintre părți este un atac asupra tuturor a fost după 11 septembrie.

România a răspuns apelului, chiar și fără a fi membră NATO la acea vreme. Am înțeles că aceasta este datoria noastră și, odată ce Articolul 5 a fost declanșat, soldații români se îmbarcau spre Afganistan. La fel și alți aliați.

Președintele Trump ne-a întrebat acum, la Davos, dacă Europa va răspunde apelului SUA în momente de nevoie. Istoria a răspuns deja la această întrebare", a postat Oana Ţoiu pe X.

The only time in its history NATO was tested on the promise that an attack on one is an attack on all was after 9/11.



Romania answered the call, even without being NATO member at that time. We understood this to be our duty and once the Article 5 was triggered, Romanian soldiers… — Toiu Oana (@oana_toiu) January 21, 2026

Țoiu: "Niciun teritoriu al unei țări nu poate fi transferat alteia decât prin voința poporului"

De asemenea, ministra de Externe, Oana Țoiu, a declarat miercuri că, deși România este „un partener important pentru Statele Unite”, niciun teritoriu al unei țări nu poate fi transferat alteia decât prin voința poporului. De asemenea, interesul României este ca NATO să continue să fie puternic și ca „parteneriatul transatlantic să nu fie zguduit”, a mai spus Țoiu.

„Suntem un partener important pentru Statele Unite și continuăm să investim în relația transatlantică și în parteneriatul strategic cu ei.

În același timp este cât se poate de clar că sunt niște principii de la care niciunul nu ne putem abate: un teritoriu al unei țări, mai ales al unei țări europene nu poate fi trasnferat alteia decât prin voința acelui popor și aceasta este singura varianta pentru toate celelalte”, a spus Oana Țoiu, într-o postare publicată pe Facebook.