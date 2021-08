Celebrul pod londonez Tower Bridge, redeschis marți, după ce a rămas blocat în aer timp de 12 ore

Cele două porțiuni ale podului au fost ridicate luni după-amiază pentru a permite trecerea unui velier cu catarg înalt însă dispozitivul de înălțare s-a blocat.

Incidentul a provocat ambuteiaje pe drumurile de pe cele două maluri.

Căile de acces au fost închise, pentru a permite intervenția echipelor tehnice. Cauza blocajului era în curs de investigare, luni noaptea.

Re: ⛔ #TowerBridge remains stuck following a technical fault, with the bridge Approaches still closed to traffic and pedestrians.

Q’s on A200 Jamaica Rd, Lower Rd, thru' the #Rotherhithe Tunnel, A13 & Embankment is heavy from Temple. Fi pic.twitter.com/jbNv6Q8DYC