Tower Bridge din Londra a rămas blocat, după o defecţiune tehnică şi a provocat un blocaj uriaş în trafic

Poliția din Londra a confirmat într-un tweet că podul a fost blocat din cauza „defecțiunii tehnice”, în timp ce numeroase poze și videoclipuri postate pe rețelele de socializare arată elementele de bază blocate în poziție verticală după ce au fost deschise pentru a permite trecerea unei nave înalte.

Elementele de bază sunt secțiunile de drum mobile de pe pod care pot fi ridicate și coborâte folosind contragreutățile. Potrivit site-ului turistic Tower Bridge, podul se ridică de aproximativ 800 de ori pe an.

Defecțiunea tehnică a provocat linii lungi de trafic în oraș, pietonii trebuind să găsească alte modalități de a trece peste apă. Poliția din City of London a îndemnat oamenii să evite zona.

Tower Bridge is currently experiencing a technical fault and the bridge is stuck open.

Slight pause to my walk #NursesActive but it was cool to see the bridge open for the first time in my life! pic.twitter.com/BE71N13H2d