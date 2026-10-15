Tragedie în Pakistan. Aproape 30 de copii au murit după ce acoperișul unei școli s-a prăbușit peste ei

1 minut de citit Publicat la 10:49 15 Oct 2026 Modificat la 10:49 15 Oct 2026

Mai mulți copii au fost loviți de grinzi de oțel și se află în stare critică. Sursă foto: Profimedia Images

Cel puțin 29 de copii și-au pierdut viața joi după ce acoperișul unei școli s-a prăbușit în nord-vestul Pakistanului, au anunțat poliția și echipele de salvare citate de dpa, care relatează că în tragedie și-a pierdut viața și o profesoară, potrivit Agerpres. Mulți alții au rămas blocați sub dărâmături.

Peste 40 au fost răniți, a declarat Mohamed Asim, purtător de cuvânt al Ready Leading Hospital, unde au fost transportați răniții.

Mai mulți copii au fost loviți de grinzi de oțel și se află în stare critică, a adăugat Asim.

În sălile de clasă ale școlii din orașul Peshawar se aflau copii cu vârste de până la 12 ani în momentul în care acoperișul s-a prăbușit, dis-de-dimineață, a precizat Bilal Faizi, un reprezentant al echipelor de salvare, care a confirmat bilanțul, despre care a spus că ar putea crește.

Nu se știe deocamdată din ce cauză s-a prăbușit acoperișul.

Proprietarul școlii din Peshawar a fost arestat și a fost deschisă o anchetă, a declarat un oficial al poliției, Mian Saeed.

Salvatorii continuau să caute printre dărâmături, existând temeri că zeci de alți copii ar putea fi blocați. Presa locală a relatat că peste 100 de copii se aflau la școală în momentul prăbușirii, deși această cifră nu a fost confirmată imediat.

Cel puțin 21 de trupuri neînsuflețite și peste 20 de copii răniți au fost aduși la principalul spital din oraș, a declarat purtătorul de cuvânt Mohamed Asim.

Imaginile difuzate la televiziune au surprins părinți alergând panicați pe stradă, în timp ce ambulanțele transportau copiii către spitale.