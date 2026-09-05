Tragedie la un show aviatic din Grecia. Un avion Phantom s-a prăbușit în timpul unei demonstraţii

1 minut de citit Publicat la 16:00 05 Sep 2026 Modificat la 16:09 05 Sep 2026

Tragedie la un show aviatic din Grecia. Un avion Phantom s-a prăbușit în timpul unei demonstraţii. Sursa foto: captură video X

Scene dramatice au avut loc sâmbătă, la un show aviatic organizat în Grecia. O aeronavă Phantom (F-4) s-a prăbușit în timpul unei demonstrații, relatează publicaţiile in.gr şi newsit.gr. La bordul avionului se aflau doi piloţi şi, momentan, nu se ştie dacă au reuşit să se salveze. Evenimentul denumit "Athens Flying Week" a fost întrerupt şi s-a dat ordin ca publicul să plece.

Un avion de vânătoare F-4 Phantom II al Forțelor Aeriene Elene s-a prăbușit astăzi, în jurul orei 15:00, în timpul mitingului aviatic Athens Flying Week, desfăşurat la Baza Aeriană Tanagra, lângă Atena. Aeronava efectua o demonstrație solo la baza aeriană Tanagra, în Grecia, când a fost implicată în accident.

Scenele dramatice s-au petrecut în primele două minute ale demonstrației sale, sub privirile a sute de oameni, iar impactul a avut loc în afara pistei de decolare și aterizare.

? Un F-4E Phantom II de la Force aérienne grecque s’est écrasé lors de l’Athens Flying Week.



L’appareil effectuait une démonstration en solo à la base aérienne de Tanagra, en Grèce, lorsqu’il a été victime de l’accident.



Aucun parachute n’a été visible après le crash. À ce… pic.twitter.com/ylI28PhQ9c — air plus news (@airplusnews) September 5, 2026

După ce avionul s-a prăbuşit, nu a fost observată nicio parașută. Până la momentul redactării acestui articol nu au fost comunicate informații oficiale cu privire la starea membrilor echipajului.

AirShow w Grecji F4 Phantom sie rozwalił. Pilot nie żyje pic.twitter.com/zB9GVBniqQ — Roman_P ??? (@RomanP314) September 5, 2026

Unii dintre martori au povestit că aeronava s-a rupt în două și a izbucnit un incendiu. Un elicopter de stingere a incendiilor lansează apă pentru a stinge incendiul.

Evenimentul "Athens Flying Week" a fost suspendat, iar spectatorilor li s-a cerut să părăsească zona.