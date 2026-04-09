Trei submarine rusești, prinse în timp ce spionau infrastructura subacvatică a Marii Britanii. Cum au fost forțate să se retragă

O navă de război și avioane britanice au urmărit și monitorizat timp de peste o lună trei submarine rusești care încercau să cartografieze infrastructura submarină vitală din Atlanticul de Nord, forțându-le în cele din urmă să părăsească zona, a anunțat ministrul britanic al Apărării, John Healey, scrie The Guardian.

Într-o conferință de presă susținută la Downing Street, Healey a declarat că operațiunea a durat mai bine de o lună și a implicat o navă de război a Marinei Regale și avioane de patrulare maritimă P-8, care au „urmărit și descurajat orice activitate ostilă” a celor trei submarine rusești.

Ministrul a refuzat să precizeze locul exact al operațiunii, menționând doar că aceasta nu s-a desfășurat în apele teritoriale britanice, ci în zona economică exclusivă care se întinde pe 200 de mile marine de la coastele Marii Britanii – sau până la limita zonelor altor state.

Cele trei submarine rusești erau un submarin nuclear de clasă Akula și două submarine de mare adâncime aparținând Direcției ruse pentru cercetare submarină, a mai spus Healey.

Acțiunea Rusiei a avut loc „în timp ce ochii multora erau ațintiți asupra Orientului Mijlociu”, din cauza atacului american-israelian asupra Iranului, a precizat ministrul britanic.

„Fac această declarație pentru a denunța public activitatea Rusiei, iar președintelui Putin îi transmit: «Vă vedem. Vă vedem activitatea deasupra cablurilor și conductelor noastre, și trebuie să știți că orice tentativă de a le deteriora nu va fi tolerată și va avea consecințe grave»”, a declarat Healey.

Ministrul a precizat că nu există dovezi că vreun cablu sau conductă ar fi fost avariat, dar că forțele britanice vor verifica acest lucru împreună cu aliații.

„Submarinele rusești, monitorizate 24 din 24”

„O navă de război a Marinei Regale și un avion P-8 al Forțelor Aeriene Regale, alături de aliați, s-au asigurat că submarinele rusești au fost monitorizate 24 din 24”, a explicat Healey, descriind operațiunea.

„Submarinul Akula s-a retras ulterior spre casă, după ce a fost urmărit îndeaproape pe tot parcursul, iar noi am continuat să monitorizăm cele două submarine în apele britanice și în jurul lor”, a adăugat ministrul.

„Forțele noastre armate nu le-au lăsat niciun dubiu că erau monitorizate, că mișcările lor nu erau secrete, așa cum plănuise președintele Putin, și că tentativa lor de operațiune sub acoperire fusese demascată. Aceste submarine au părăsit acum apele britanice și s-au îndreptat spre nord”, a mai spus Healey.

La operațiune au participat 500 de militari britanici.

Potrivit Ministerului britanic al Apărării, GUGI (Direcția Principală pentru Cercetare în Adâncuri – n.r.) dispune de nave de suprafață și submarine specializate, folosite pentru a cartografia infrastructura submarină pe timp de pace, dar care au și capacitatea de a deteriora sau distruge aceste legături vitale în timpul unui conflict.

Marea Britanie și aliații săi din NATO sunt tot mai îngrijorați de riscul pe care îl reprezintă Moscova pentru cablurile și conductele submarine, pe fondul tensiunilor amplificate după invazia Ucrainei.

Healey: Operațiunea arată că Marea Britanie poate descuraja Rusia

Deși a subliniat că este nevoie de creșterea cheltuielilor pentru apărare, ministrul britanic a transmis că operațiunea demonstrează capacitatea Regatului Unit de a descuraja Rusia.

„Cred că natura operațiunii pe care am prezentat-o astăzi demonstrează că avem forțe armate britanice capabile să detecteze, să descurajeze și să răspundă, dacă este necesar, pentru a apăra Marea Britanie și pentru a proteja infrastructura noastră submarină vitală”, a adăugat Healey.

Întrebat despre comentariile depreciative ale lui Donald Trump privind contribuția statelor europene la NATO, Healey a refuzat să comenteze direct, dar a făcut referire la discuțiile sale cu omologul american.

„Nu voi comenta postări de pe rețelele sociale. Ceea ce pot să spun sunt conversațiile pe care le-am avut cu secretarul său pentru război, Pete Hegseth, atât între patru ochi, cât și atunci când stau lângă el la întâlnirile miniștrilor apărării din NATO”, a declarat ministrul britanic.

„Este clar în privința SUA: rămân total, total angajați față de NATO și față de articolul 5, dar la fel de ferm în a cere statelor europene din NATO, precum Marea Britanie, să facă mai mult”, a mai adăugat acesta.