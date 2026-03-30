Trump a convocat „God Squad” pentru a anula protecția speciilor pe cale de dispariție din Golful Mexic. Care este motivul

Trump a convocat „God Squad” pentru a anula protecția speciilor pe cale de dispariție din Golful Mexic

Donald Trump a convocat așa-numitul „God squad” - un grup de oficiali de rang înalt - pentru a ridica protecțiile acordate speciilor pe cale de dispariție din Golful Mexic, invocând motive de securitate națională și dorința de a extinde operațiunile din industria petrolului și gazelor.

Dacă demersul va avea succes, zeci de specii protejate - de la balenele Rice și cocorii americani până la țestoasele marine - ar putea fi puse în pericol, scrie The Guardian.

Mecanismul, rar folosit, este prevăzut în Endangered Species Act și permite președintelui să convoace un comitet format din șefi de agenții federale, care poate decide, în practică, anularea protecțiilor pentru anumite specii aflate în pragul dispariției. Comitetul cântărește dacă beneficiile unui proiect propus sunt mai importante decât supraviețuirea acestor specii.

Administrația Trump încearcă să justifice această derogare invocând „motive de securitate națională”, pentru prima dată într-un astfel de caz. Cu toate acestea, companiile din petrol și gaze nu au cerut o astfel de excepție, ceea ce ridică semne de întrebare, a declarat Brett Hartl, director pentru afaceri guvernamentale la Center for Biological Diversity, organizație care a dat în judecată administrația pentru a bloca convocarea comitetului.

Criticii susțin că măsura are, de fapt, legătură cu creșterea prețurilor la gaze din cauza conflictului dintre SUA și Israel cu Iranul. Potrivit lui Hartl, administrația încearcă să pară că acționează în fața crizei, însă invocarea securității naționale este „absurdă”.

„Care este amenințarea aici? Sau principala amenințare sunt sondajele slabe ale lui Donald Trump?”, a spus acesta. „Este o mișcare de imagine și o concesie făcută extremei drepte și industriei”.

În prezent, mai există doar aproximativ 51 de balene Rice, specie ajunsă în pragul dispariției în mare parte din cauza deversării de petrol din 2010, când aproximativ 210 milioane de galoane de petrol au poluat Golful Mexic.

Ce este „God squad”?

Comitetul, denumit oficial Endangered Species Committee, este format din șapte lideri ai unor agenții federale. În situații rare, când un proiect important intră în conflict cu legea privind protecția speciilor, membrii votează dacă beneficiile acestuia justifică riscurile.

Dacă cel puțin cinci dintre cei șapte membri votează în favoare, proiectul poate merge mai departe, chiar dacă acest lucru ar duce la dispariția unor specii. Comitetul urmează să se întrunească pe 31 martie.

Printre măsurile analizate se numără eliminarea unor reguli impuse industriei petroliere și de gaze, precum limitarea vitezei navelor în estul Golfului Mexic și monitorizarea poziției balenelor pentru a evita coliziunile fatale.

Secretarul Apărării, Pete Hegseth, a cerut ca toate activitățile din industria petrolului și gazelor din Golf să fie exceptate de la aplicarea legii, deși nu există un proiect concret sau un conflict specific invocat.

„Nimeni nu cere asta”, a subliniat Hartl.

Administrația încearcă, de asemenea, să se sustragă de la respectarea procedurilor clare prevăzute de lege, invocând din nou securitatea națională. Legea impune ca documentele și ședințele comitetului să fie publice, însă, potrivit organizației de mediu, unele documente nu au fost făcute publice, iar o ședință transmisă online nu a fost accesibilă publicului.

„God squad” a fost convocată doar de trei ori până acum

Singurul proiect în care a permis o derogare a fost construirea unui baraj, însoțită însă de măsuri care au ajutat la protejarea speciilor afectate.

Andrew Bowman, președintele organizației Defenders of Wildlife, a criticat dur demersul: „Afirmația lui Hegseth că securitatea națională ar necesita riscul dispariției speciilor din Golf, ignorând legea, arată un dispreț profund față de patrimoniul natural al Americii și față de statul de drept”.

Chiar dacă procedurile ar fi respectate, rămâne neclar dacă reducerea prețurilor la gaze poate justifica o astfel de excepție, spun experții. Legea include o derogare pentru armată, dar aceasta a fost gândită pentru exerciții militare, nu pentru motive economice.

Primul proces intentat de Center for Biological Diversity a fost deja discutat în instanță, iar judecătorul nu a luat încă o decizie. Dacă administrația va relua procedura respectând regulile, organizația anunță că va contesta din nou măsura.

„Este tragic că balena Rice, care trăiește în oceane de milioane de ani, ar putea dispărea din cauza indiferenței meschine a unui om”, a concluzionat Hartl.