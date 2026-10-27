Trump a spus că Venezuela ar putea deveni al 51-lea stat al SUA. "În loc de președinte, vom avea un guvernator"

Foto: Profimedia Images

Președintele american Donald Trump a sugerat marți că Venezuela ar putea deveni cel de-al 51-lea stat al SUA, invocând cooperarea tot mai strânsă în domeniul petrolier dintre cele două țări. "Hai să-l facem al 51-lea stat. Și, în loc de președinte, vom organiza alegeri pentru un guvernator. Ce ziceți de asta?", le-a spus Trump susținătorilor săi la un miting în Texas, informează Fox News.

„Vreau să mulțumesc Venezuelei, țară cu care relația noastră a devenit foarte, foarte bună, o relație excelentă”, le-a spus Trump susținătorilor săi, în cadrul unui miting electoral pentru alegerile de la jumătatea mandatului, desfășurat în Corpus Christi, Texas.

SUA a primit petrol din Venezuela

Trump a anunțat sosirea primului lot de un milion de barili de petrol venezuelean, oferit gratuit în baza unui acord între cele două țări. "Această victorie istorică ne oferă controlul asupra unei părți uriașe din rezervele mondiale de petrol”, a declarat el.

„Acesta va fi rafinat aici, în Texas, inclusiv chiar aici, în Corpus Christi”, a adăugat el.

Trump a afirmat că investițiile creează locuri de muncă în Venezuela, la o scară despre care a susținut că ar fi fost de neimaginat cu un an în urmă.

„Aducem o cantitate mare de petrol pentru noi, foarte mare. Această țară va deveni prosperă și, cine știe? Poate că, într-un viitor nu prea îndepărtat, va deveni un al 51-lea stat prosper. Este posibil”, a spus el.

Președintele SUA a reiterat apoi ideea, propunând ca Venezuela să aibă un guvernator în loc de președinte.

„Haideți să facem asta. Să o transformăm în al 51-lea stat. Iar în loc de președinte, vom organiza alegeri pentru un guvernator. Ce ziceți de asta? Știți, au mult petrol”, a spus Trump.

Popularitatea lui Trump e în ușoară creștere

Nivelul de aprobare publică al președintelui SUA, Donald Trump, a crescut ușor, la 32%, cu un punct procentual mai mult față de recordul minim înregistrat săptămâna trecută, înainte de alegerile „midterm”, de la mijlocul mandatului, pentru Congresul SUA, conform celui mai recent sondaj de opinie Reuters/Ipsos.

Alegerile din SUA, programate pe 3 noiembrie, vor decide ce partid va controla Congresul american.