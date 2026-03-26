Trump amână vizita în China din cauza războiului cu Iranul. Când se întâlnește cu Xi și ce șanse sunt să se încheie luptele până atunci

3 minute de citit Publicat la 18:48 26 Mar 2026 Modificat la 18:48 26 Mar 2026

Nu este clar dacă războiul cu Iranul se va încheia până la vizita reprogramată a lui Trump în China, în perioada 14 - 15 mai. Foto: Getty Images

Președintele american Donald Trump nu se va mai întâlni săptămâna viitoare cu omologul chinez Xi Jinping la Beijing, scrie presa internațională.

Din cauza războiului din Orientul Mijlociu, întâlnirea celor doi lideri a fost amânată pentru mijlocul lunii mai.

Însuși Trump a confirmat amânarea, într-o postare pe Truth Social.

După vizita din mai în capitala chineză, Xi Jinping ar urma, la rândul său, să viziteze Washingtonul la sfârșitul acestui an.

"Întâlnirea mea cu foarte respectatul președinte al Chinei, Xi Jinping, amânată din cauza operațiunii noastre militare din Iran, a fost reprogramată și va avea loc la Beijing pe 14 și 15 mai.

Prima Doamnă Melania și cu mine îi vom găzdui, de asemenea, pe președintele Xi și pe doamna Peng (Peng Liyuan, soția liderului chinez, n.r.) într-o o vizită reciprocă la Washington, D.C., la o dată ulterioară, anul acesta.

Reprezentanții noștri finalizează pregătirile pentru aceste vizite istorice. Aștept cu nerăbdare întâlnirea cu președintele Xi și sunt sigur că va fi un eveniment monumental", se spune în postarea de pe Truth Social.

Vizita lui Trump în China, împinsă în josul listei de priorități de războiul cu Iranul

Ambasada Chinei a declarat că nu are nicio informație de oferit despre vizita din mai a președintelui SUA la Beijing.

Autoritățile chineze oferă, de obicei, detalii despre programul președintelui Xi Jinping doar cu câteva zile înainte de evenimentele de pe agendă.

Călătoria planificată de mult timp și efortul Washingtonului de a reseta relațiile în regiunea Asia-Pacific au fost depășite în mod repetat de evenimente, remarcă The Guardian.

În februarie, Curtea Supremă a limitat puterea președintelui SUA de a impune tarife, lipsindu-l pe Trump de o importantă pârghie de presiune în negocierile cu al treilea cel mai mare partener comercial al Americii.

Lansarea operațiunii militare comune cu Israelul împotriva Iranului, pe 28 februarie, a creat un nou punct de tensiune cu Beijingul, principalul cumpărător de petrol al Teheranului.

Ultima călătorie a lui Trump în China, în 2017, a fost și cea mai recentă a unui președinte american în statul comunist.

Vizita din mai 2026 va ocaziona prima discuție față în față între cei doi lideri, de la întâlnirea din toamna anului trecut, din Coreea de Sud, unde cei doi au convenit asupra unui armistițiu comercial.

Se așteaptă ca în mai părțile să încheie acorduri în comerțul cu produse agricole și piese pentru avioane, dar sunt anticipate și subiecte care generează tensiuni, precum situația Taiwanului, autonomie insulară sprijinită de Washington și revendicată de Beijing.

Administrația Trump a crescut semnificativ vânzările de arme americane către Taiwan în timpul celui de-al doilea mandat al liderului republican, spre furia Beijingului.

Nu este clar dacă războiul cu Iranul, care a zguduit economia globală, se va încheia până la întâlnirea Xi-Trump.

Statele lumii, în majoritate, l-au tratat cu refuz pe Trump în războiul din Orientul Mijlociu

Trump a solicitat sprijin din partea principalilor consumatori de petrol din lume, inclusiv din partea Chinei, pentru a contracara mișcarea Iranului, care a blocat strâmtoarea Hormuz.

Cererea de asistență a președintelui american a fost în mare parte respinsă până în prezent de parteneri.

China, care a importat aproximativ 12 milioane de barili de petrol pe zi în primele două luni ale anului 2026 - dovedindu-se cel mai mai mare importator din lume - nu a răspuns direct solicitării lui Trump.

Întrebată dacă războiul cu Iranul s-ar putea încheia la timp pentru călătoria în China a lui Trump, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a răspuns miercuri: "Întotdeauna am estimat aproximativ patru până la șase săptămâni (durata operațiunilor militare în Iran). Așa că puteți face singuri calculele."

Leavitt a mai spus că Trump și Xi au vorbit despre reprogramarea călătoriei și că liderul chinez "a înțeles" motivele pentru care au condus la amânare.

"Președintele Xi a înțeles că este foarte important ca președintele Trump să fie prezent (în SUA) pe parcursul acestor operațiuni de luptă", a afirmat ea.