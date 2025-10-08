Trump amenință că nu va acorda plăți retroactive angajaților federali afectați de blocajul guvernamental

2 minute de citit Publicat la 09:49 08 Oct 2025 Modificat la 09:49 08 Oct 2025

Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump. sursa foto: Getty

Administrația Trump a avertizat, marți, că nu garantează plata retroactivă a angajaților federali pe durata blocajului guvernamental, inversând astfel o politică aplicată de ani de zile pentru cei aproximativ 750.000 de angajați trimiși în concediu fără plată, potrivit unui memorandum care circulă la Casa Albă, scrie Euronews.

În timpul primului său mandat, Donald Trump a semnat, după cel mai lung blocaj guvernamental din 2019, o lege care asigura plata retroactivă pentru funcționarii federali după orice întrerupere a finanțării.

Însă, în noul memorandum, Biroul de Management și Buget (OMB) precizează că plata retroactivă poate fi acordată doar dacă Congresul decide explicit acest lucru, printr-o lege de finanțare.

Măsura este interpretată pe scară largă drept o mișcare de forță politică, menită să pună presiune pe parlamentari pentru a redeschide guvernul, aflat acum în cea de-a opta zi de blocaj.

„Sunt unii oameni care nu merită să fie recompensați, și ne vom ocupa de ei într-un alt mod”, a declarat Trump, în cadrul unui eveniment la Casa Albă.

Președintele american a adăugat că plata retroactivă „depinde despre cine vorbim”. Întrebat din nou despre respectarea legii care prevede plata angajaților federali după un blocaj, Trump a răspuns:

„Respect legea, iar ceea ce spune legea este corect.”

Refuzul de a plăti retroactiv angajații federali – dintre care unii continuă să lucreze ca personal esențial – ar reprezenta o abatere majoră de la normele și practicile tradiționale, susceptibilă de a fi contestată în instanță.

În trecut, angajații federali și membrii forțelor armate au mai rămas fără salarii în timpul blocajelor guvernamentale, dar aproape întotdeauna au fost despăgubiți după redeschiderea instituțiilor.

„Asta ar trebui să crească sentimentul de urgență și să îi determine pe democrați să facă ceea ce trebuie”, a declarat Mike Johnson, președintele Camerei Reprezentanților și congresman republican, într-o conferință de presă la Capitoliu.

Johnson, avocat de profesie, a spus că nu a citit în întregime documentul, dar a menționat că „unii analiști juridici consideră că nu este obligatoriu sau adecvat” să se plătească retroactiv funcționarii federali.

Senatoarea democrată Patty Murray (statul Washington) a condamnat dur administrația Trump, acuzând-o că sfidează legea:

„O nouă tentativă lipsită de temei de a speria și intimida angajații, venind din partea unei administrații conduse de hoți și lași. Legea este clară – angajații federali, inclusiv cei aflați în concediu forțat, au dreptul la plata retroactivă după un blocaj guvernamental.”

La rândul său, John Thune, liderul majorității republicane din Senat, a declarat: „Presupunerea mea este că angajații aflați în concediu forțat vor fi plătiți.”

Potrivit memorandumului Casei Albe, deși Legea privind tratamentul echitabil al angajaților guvernamentali din 2019 stipulează că aceștia „trebuie să fie plătiți după restabilirea finanțării”, textul nu are aplicabilitate automată.

Documentul sugerează că plata retroactivă va trebui inclusă într-o lege ulterioară, cel mai probabil în cea care va pune capăt blocajului guvernamental.

Analiza OMB invocă o interpretare bugetară potrivit căreia legea din 2019 autorizează plata angajaților federali, dar nu alocă efectiv fondurile, decizia finală revenind Congresului.

Deocamdată, Congresul rămâne blocat, fără ca niciuna dintre părți – nici republicanii, nici democrații, și nici Casa Albă – să dea semne că ar ceda.

Democrații insistă pentru menținerea finanțării sistemului de sănătate și evitarea suspendării subvențiilor federale, care ar duce la creșterea explozivă a tarifelor la asigurările medicale.

Republicanii susțin, însă, că problema poate fi rezolvată ulterior.