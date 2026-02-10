Trump amenință că va bloca deschiderea unui pod dintre SUA și Canada: ”Ar trebui să deținem cel puțin jumătate”

Trump amenință că va bloca deschiderea unui pod dintre SUA și Canada. FOTO: Getty Images

Președintele Donald Trump a amenințat că va bloca deschiderea unui pod care leagă Statele Unite de Canada până când Washingtonul va fi „compensat integral pentru tot” ceea ce a oferit vecinului său din nord. În plus, Trump a susținut că SUA ar trebui să dețină „cel puțin jumătate” din această infrastructură, scrie BBC.

Podul internațional Gordie Howe, care va conecta provincia canadiană Ontario de statul american Michigan, nu se va deschide până când Ottawa nu va „trata Statele Unite cu corectitudinea și respectul pe care le merităm”, a scris Trump pe rețelele sociale.

Potrivit site-ului proiectului, podul este finanțat de guvernul canadian, însă va fi deținut public de Canada și de statul Michigan.

Nu este clar cum ar putea Trump să împiedice deschiderea podului, însă el a afirmat că negocierile vor începe imediat, fără să dea detalii suplimentare.

Traversând râul Detroit, podul ar urma să fie deschis traficului după efectuarea testelor oficiale și obținerea aprobărilor, la începutul anului 2026. Construcția a început în 2018, dar proiectul a fost o sursă de tensiuni între cele două țări de mai bine de un deceniu. Costul este estimat la 6,4 miliarde de dolari canadieni (3,4 miliarde de lire sterline), potrivit Canadian Broadcasting Corporation.

În mesajul publicat pe platforma sa, Truth Social, Trump a spus că SUA ar trebui să dețină „cel puțin jumătate din acest activ”. El a sugerat, de asemenea, că, Canada ar deține atât partea canadiană, cât și pe cea americană a podului. Organizația care dezvoltă proiectul, Windsor-Detroit Bridge Authority, este deținută integral de guvernul canadian, potrivit site-ului podului.

Trump a scris: „Guvernul canadian se așteaptă ca eu, în calitate de președinte al Statelor Unite, să le PERMIT să ‘profite de America!’”. „Nu voi permite deschiderea acestui pod până când Statele Unite nu vor fi compensate integral pentru tot ceea ce le-am oferit”, a adăugat el.

Familia Moroun, proprietarii americani ai podului vecin Ambassador Bridge, care leagă tot Detroit de Canada, i-a cerut lui Trump, în primul său mandat, să oprească construcția noului pod, susținând că acesta le-ar încălca dreptul exclusiv de a colecta taxe de trecere. Ca reacție, Trump și premierul de atunci, Justin Trudeau, au emis o declarație comună în care au spus că podul este o „legătură economică vitală” între cele două țări.

Trump a invocat luni recentele dispute comerciale dintre SUA și Canada, afirmând că „tarifele pe care Canada ni le percepe pentru produsele lactate au fost, timp de mulți ani, inacceptabile”.

El a mai susținut că un acord comercial semnat luna trecută între Canada și China ar „mânca Canada de vie”.