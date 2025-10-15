Trump amenință Spania cu taxe vamale pentru că refuză să crească cheltuielile de apărare: „Ar trebui dați afară din NATO”

Trump amenință Spania cu taxe vamale pentru că refuză să crească cheltuielile de apărare. Foto: Getty Images

Președintele american Donald Trump a amenințat marți că va impune tarife comerciale Spaniei din cauza cheltuielilor sale insuficiente pentru apărare. Liderul de la Casa Albă a calificat refuzul Madridului de a respecta noul prag impus de NATO drept „o lipsă incredibilă de respect” la adresa Alianței, scrie Politico.

„Sunt foarte nemulțumit de Spania. Este singura țară care nu și-a ridicat nivelul cheltuielilor la 5%. Toate celelalte state membre NATO au făcut-o. Cred că ceea ce a făcut Spania este un lucru foarte rău pentru NATO”, a declarat Trump jurnaliștilor la Casa Albă.

Liderul american a adăugat că ia în calcul „sancțiuni comerciale prin tarife” pentru Spania, ca reacție la poziția acesteia privind apărarea, cele mai dure remarci de până acum pe această temă.

În ultimele luni, Trump a criticat în repetate rânduri Madridul pentru bugetul său scăzut destinat apărării, în contextul presiunilor tot mai mari de la Washington ca țările europene să devină mai puțin dependente de armata americană.

Premierul spaniol Pedro Sánchez a stârnit și el controverse la începutul acestui an, mai ales în rândul statelor europene aflate în apropierea Rusiei și Ucrainei, după ce a declarat că Moscova nu reprezintă o amenințare imediată pentru Spania.

„Ar trebui dați afară din NATO”

Pe acest subiect, Trump a sugerat că Spania beneficiază oricum de o protecție naturală, datorită poziției sale geografice în sudul Europei, afirmând că țara „este protejată prin simplul fapt că se află acolo unde se află”.

Săptămâna trecută, Trump a numit Spania un „rămas în urmă” și a sugerat chiar că ar trebui exclusă din NATO - lucru imposibil, întrucât Alianța Nord-Atlantică nu are un mecanism prin care să expulzeze un stat membru.

„Poate ar trebui să-i dați afară din NATO, sincer să fiu”, i-a spus Trump președintelui Finlandei, Alexander Stubb. „Cred că ar trebui să începeți să discutați cu Spania despre asta.”

La summitul NATO de la Haga, din iunie, aliații au convenit, pentru a-l calma pe Trump, asupra unui nou obiectiv de cheltuieli de 5% din PIB pentru apărare, din care 3,5% pentru bugetul militar propriu-zis și 1,5% pentru domenii conexe, cum ar fi mobilitatea militară.

Sánchez a cerut însă o excepție, argumentând că Spania nu are nevoie să aloce sume atât de mari pentru a-și îndeplini obligațiile față de Alianță. În acel moment, Trump a amenințat că va impune tarife duble asupra bunurilor spaniole.

Spania are, de altfel, cel mai scăzut nivel al cheltuielilor militare dintre toate statele NATO, cu doar 1,3% din PIB alocat apărării în 2024. Totuși, contrar afirmațiilor lui Trump, doar câteva țări - precum Polonia - au ajuns deja la pragul de 5%. Conform angajamentului Alianței, țările membre au termen până în 2035 pentru a atinge noul obiectiv.

„O lipsă incredibilă de respect”

„Cred că este o lipsă incredibilă de respect”, a insistat Trump. „Și da, cred că ar trebui pedepsiți pentru asta”.

În aprilie, Pedro Sánchez a promis că Spania va crește cheltuielile pentru apărare la 2% din PIB până la sfârșitul lui 2025, pentru a respecta vechiul obiectiv stabilit de NATO, sub presiunea Bruxellesului și Washingtonului, dar procentul rămâne mult sub noua țintă de 5% cerută de Trump.

Încă din primul său mandat, președintele american s-a declarat nemulțumit de țările NATO care, în opinia sa, nu contribuie suficient la securitatea comună, cerându-le să-și majoreze semnificativ investițiile militare.

Trump a ridicat din nou subiectul chiar și luni, la ceremonia de semnare a acordului de încetare a focului din Gaza, desfășurată la Sharm el-Sheikh, în Egipt. În fața liderilor mondiali, el a întrebat dacă „cei din NATO lucrează” la convingerea premierului spaniol „în privința procentului din PIB”.

Întors în Spania, Sánchez a reacționat marți, într-un interviu pentru postul de radio Cadena SER, apărând politica de apărare a guvernului său.

„Suntem angajați în apărarea și securitatea NATO, dar suntem la fel de angajați și în protejarea statului nostru social”, a declarat premierul, subliniind că Spania face „mai mult decât suficient” prin alocarea a 2% din PIB pentru apărare.

Sánchez a recunoscut că există diferențe de viziune între Madrid și Washington, dar a ținut să precizeze că relațiile bilaterale rămân „perfect cordiale”.

„Dincolo de diferențele evidente pe care le putem avea în diverse politici, cred că relațiile dintre Statele Unite și Spania sunt foarte pozitive și profunde”, a adăugat el.