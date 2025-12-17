Trump anunță că se va adresa naţiunii miercuri. ”A fost un an excelent pentru țara noastră şi ceea ce este cel mai bun abia urmează”

1 minut de citit Publicat la 08:13 17 Dec 2025 Modificat la 08:13 17 Dec 2025

Trump anunță că se va adresa naţiunii miercuri. Foto: Getty Images

Preşedintele american Donald Trump a anunţat că urmează să se adreseze naţiunii miercuri, într-o alocuţiune televizată, despre anul ”excelent” de când s-a întors la putere, în ianuarie, scrie CNBC.

”Concetăţenii mei americani: mă voi adresa naţiunii mâine (miercuri) seara, în direct, la Casa Albă, la ora (locală) 21.00 (4.00, ora României)”, anunţă pe reţeua sa, Truth Social, preşedintele american.

”A fost un an excelent pentru Ţara noastră şi CEEA CE ESTE CEL MAI BUN ABIA URMEAZĂ!”, scrie el.

”Va vorbi ţării despre succesele ei istorice din acest an” şi ”va dezvălui anumite decizii viitoare de anul viitor”, a declarat la Fox News purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt.

Ea anunţă că acest discurs va viza imigraţia şi economia.

Donald Trump urmează să viziteze vineri North Carolina (sud-est) vineri, după ce a participat săptămâna trecută la un miting în Pennsylvania (nord-est), cu scopul de a-şi mobiliza alegătorii.

El şi-a exprimat recent frustrarea împotriva unor anchete de opinie.

”Când se va spune, în sfârşit, că am creat, fără inflaţie, poate cea mai bună economie din istoria ţării noastre? Când vor înţelege oamenii ceea ce se întâmplă?”, scria el pe Truth Social.

Vicepreşedintele său J. D. Vance, care se afla marţi într-o vizită în Pennsylvania, le-a cerut americanilor să dea dovadă de răbdare.

El a aruncat vina traiului scump asupra fostului preşedinte democrat Joe Biden.

Alegătorii ”ştiu că Roma n-a fost făcută într-o zi. Ei ştiu că ceea ce a spart Joe Biden nu va fi reparat într-o săptămână”, a declarat el.

”Trebuie să perseverăm. Trebuie să continuăm să muncim pentru a aduce înapoi locuri de muncă bune şi bani în Statele Unite”, a adăugat J. D. Vance.

Ultima alocuţiune către naţiune a avut loc la 21 iunie, după ce Statele Unite au atacat trei instalaţii nucleare în Iran.